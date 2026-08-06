Indohealthcare Gakeslab Expo 2026 Resmi Digelar, Hadirkan 60 Perusahaan dari 9 Negara

JawaPos.com - Krista Exhibitions Group, bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (GAKESLAB Indonesia), secara resmi membuka Indo Healthcare Gakeslab Expo 2026, yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-16, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 5-7 Agustus 2026. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa sektor kesehatan memiliki pertumbuhan yang stabil di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

"Di mata saya, bisnis alat kesehatan Indonesia ordenya sekitar Rp200 triliun sampai Rp210 triliun, baik impor maupun produksi dalam negeri. Sektor ini tumbuh sekitar 5 persen, bahkan secara historis seringkali tumbuh 6-7 persen di saat nasional tumbuh 5 persen," ujar Budi dalam sambutannya," Rabu (5/8).

Budi menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen. Untuk mencapai hal tersebut, ia mendorong industri alkes tidak hanya menjadi importir, tetapi mulai membangun kekuatan produksi di dalam negeri. Hal ini bertujuan agar produk domestik bruto (GDP) dan penyerapan tenaga kerja terjadi di Indonesia, bukan di luar negeri.

"Kita ingin pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja maksimal terjadi di dalam negeri," tegasnya.

Menjawab peluang tersebut, pameran Indo Healthcare Gakeslab Expo telah menjadi platform strategis yang mempertemukan pelaku industri alat kesehatan, laboratorium, serta layanan kesehatan dari berbagai negara untuk menampilkan inovasi, teknologi terkini, dan solusi kesehatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan medis.



Tahun ini, pameran tersebut menghadirkan 60 perusahaan lokal dan internasional dari sembilan negara, yaitu China, Singapura, Korea Selatan, India, Indonesia, Jepang, Jerman, Malaysia, dan Pakistan.

Para pengunjung selama tiga hari penyelenggaraan dapat menjelajahi beragam produk dan teknologi terkini di bidang alat kesehatan, laboratorium, diagnostik, serta berbagai solusi pendukung layanan kesehatan yang terus berkembang pesat.

Produk-produk yang dipamerkan mencakup alat diagnostik presisi, peralatan laboratorium canggih, perangkat medis berteknologi tinggi, hingga inovasi berbasis digital yang mendukung telemedicine dan layanan kesehatan jarak jauh.

CEO Krista Exhibitions Group, Daud D. Salim, mengungkapkan bahwa IndoHealthcare Gakeslab Expo 2026, merupakan bukti nyata komitmen Krista Exhibitions Group dalam menghadirkan platform bisnis dan kolaborasi yang menyatukan seluruh pemangku kepentingan di industri alat kesehatan, mulai dari produsen, distributor, regulator, hingga penyedia layanan kesehatan.

"Melalui beragam program edukatif yang kami selenggarakan, kami berharap pameran ini dapat mempercepat transfer teknologi, memperluas jejaring bisnis, serta mendorong lahirnya inovasi yang mendukung kemandirian dan daya saing industri alat kesehatan Indonesia di pasar global," jelas Daud D Salim dalam sambutannya.