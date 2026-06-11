Mau ke PRJ 2026 Bebas Macet? Cek 3 Rute Khusus Transjakarta Menuju JIEXPO Kemayoran

JawaPos.com - Ingin ke Jakarta Fair Kemayoran (JFK) dengan Transjakarta? PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) secara resmi mengoperasikan tiga rute langsung menuju JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Langkah ini diambil untuk mempermudah mobilitas jutaan pengunjung yang diprediksi akan memadati ajang pameran, hiburan, dan bazar terbesar di Indonesia tersebut.

Dengan memanfaatkan rute khusus ini, warga ibu kota dan sekitarnya kini bisa bepergian ke PRJ tanpa perlu pusing memikirkan kemacetan atau drama berburu tempat parkir.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menjelaskan, penyediaan layanan ini merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung gelaran ikonik tahunan Jakarta, sekaligus merangsang minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.

"Jakarta Fair Kemayoran selalu menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat setiap tahunnya. Untuk itu, Transjakarta menghadirkan berbagai pilihan rute yang terhubung langsung dengan JIEXPO Kemayoran agar masyarakat dapat bepergian dengan lebih mudah, nyaman, dan efisien menggunakan transportasi publik," ujar Ayu, Kamis (11/6).

3 Rute Khusus Transjakarta ke Jakarta Fair Kemayoran 2026

Bagi Anda yang berencana datang, Transjakarta telah memetakan koridor khusus dari berbagai titik strategis di Jakarta. Jalur-jalur ini dirancang terintegrasi agar mampu menjangkau masyarakat secara luas.

Berikut adalah tiga rute andalan Transjakarta menuju JIEXPO Kemayoran yang bisa Anda manfaatkan:

1. Rute 2C (Balai Kota – JIEXPO Kemayoran) Rute ini sangat cocok untuk Anda yang berangkat dari arah Jakarta Pusat. Bus akan menyisir koridor mulai dari halte Balai Kota, Monumen Nasional (Monas), Pecenongan, Juanda, Pasar Baru Timur, Kemayoran, hingga berhenti tepat di JIEXPO Kemayoran.

2. Rute PRJ2 (Kampung Melayu – JIEXPO Kemayoran) Untuk warga Jakarta Timur yang ingin berburu promo di Jakarta Fair, rute ini adalah opsi terbaik. Jalur ini akan melewati halte Kampung Melayu, Jatinegara, Bali Mester, Matraman Baru, Kesatrian, Tegalan, Matraman, Paseban, Salemba, Kramat Sentiong, Pal Putih, Senen Sentral, Lapangan Banteng, Pasar Baru Timur, Kemayoran, dan berakhir di JIEXPO Kemayoran.