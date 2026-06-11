Mau ke PRJ 2026 Bebas Macet? Cek 3 Rute Khusus Transjakarta Menuju JIEXPO Kemayoran

Sejumlah pengunjung memadati Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Kemayoran, Jakarta.
JawaPos.com - Ingin ke Jakarta Fair Kemayoran (JFK) dengan Transjakarta? PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) secara resmi mengoperasikan tiga rute langsung menuju JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Langkah ini diambil untuk mempermudah mobilitas jutaan pengunjung yang diprediksi akan memadati ajang pameran, hiburan, dan bazar terbesar di Indonesia tersebut.
Dengan memanfaatkan rute khusus ini, warga ibu kota dan sekitarnya kini bisa bepergian ke PRJ tanpa perlu pusing memikirkan kemacetan atau drama berburu tempat parkir.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menjelaskan, penyediaan layanan ini merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung gelaran ikonik tahunan Jakarta, sekaligus merangsang minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.
"Jakarta Fair Kemayoran selalu menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat setiap tahunnya. Untuk itu, Transjakarta menghadirkan berbagai pilihan rute yang terhubung langsung dengan JIEXPO Kemayoran agar masyarakat dapat bepergian dengan lebih mudah, nyaman, dan efisien menggunakan transportasi publik," ujar Ayu, Kamis (11/6).
Baca Juga:Meski Rupiah Anjlok, Fuad Bawazier Nilai Kondisi Ekonomi Indonesia saat ini Berbeda Dengan era 98
3 Rute Khusus Transjakarta ke Jakarta Fair Kemayoran 2026
Bagi Anda yang berencana datang, Transjakarta telah memetakan koridor khusus dari berbagai titik strategis di Jakarta. Jalur-jalur ini dirancang terintegrasi agar mampu menjangkau masyarakat secara luas.
Berikut adalah tiga rute andalan Transjakarta menuju JIEXPO Kemayoran yang bisa Anda manfaatkan:
Rute ini sangat cocok untuk Anda yang berangkat dari arah Jakarta Pusat. Bus akan menyisir koridor mulai dari halte Balai Kota, Monumen Nasional (Monas), Pecenongan, Juanda, Pasar Baru Timur, Kemayoran, hingga berhenti tepat di JIEXPO Kemayoran.
Untuk warga Jakarta Timur yang ingin berburu promo di Jakarta Fair, rute ini adalah opsi terbaik. Jalur ini akan melewati halte Kampung Melayu, Jatinegara, Bali Mester, Matraman Baru, Kesatrian, Tegalan, Matraman, Paseban, Salemba, Kramat Sentiong, Pal Putih, Senen Sentral, Lapangan Banteng, Pasar Baru Timur, Kemayoran, dan berakhir di JIEXPO Kemayoran.
Alternatif lain bagi warga Jakarta Timur dan Utara adalah rute PRJ3. Bus koridor ini bakal melayani penumpang dari halte Pulo Gadung, Bermis, Perintis Kemerdekaan, Pedongkelan, Cempaka Mas, Pasar Cempaka Putih, Rawa Selatan, Galur, Senen Toyota Rangga, Lapangan Banteng, Pasar Baru Timur, menuju JIEXPO Kemayoran.
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang