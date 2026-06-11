Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Jumat, 12 Juni 2026 | 00.27 WIB

Mau ke PRJ 2026 Bebas Macet? Cek 3 Rute Khusus Transjakarta Menuju JIEXPO Kemayoran

Sejumlah pengunjung memadati Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Kemayoran, Jakarta. - Image

Sejumlah pengunjung memadati Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Kemayoran, Jakarta.

JawaPos.com - Ingin ke Jakarta Fair Kemayoran (JFK) dengan Transjakarta? PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) secara resmi mengoperasikan tiga rute langsung menuju JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Langkah ini diambil untuk mempermudah mobilitas jutaan pengunjung yang diprediksi akan memadati ajang pameran, hiburan, dan bazar terbesar di Indonesia tersebut.

Dengan memanfaatkan rute khusus ini, warga ibu kota dan sekitarnya kini bisa bepergian ke PRJ tanpa perlu pusing memikirkan kemacetan atau drama berburu tempat parkir.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menjelaskan, penyediaan layanan ini merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung gelaran ikonik tahunan Jakarta, sekaligus merangsang minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.

"Jakarta Fair Kemayoran selalu menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat setiap tahunnya. Untuk itu, Transjakarta menghadirkan berbagai pilihan rute yang terhubung langsung dengan JIEXPO Kemayoran agar masyarakat dapat bepergian dengan lebih mudah, nyaman, dan efisien menggunakan transportasi publik," ujar Ayu, Kamis (11/6).

3 Rute Khusus Transjakarta ke Jakarta Fair Kemayoran 2026
Bagi Anda yang berencana datang, Transjakarta telah memetakan koridor khusus dari berbagai titik strategis di Jakarta. Jalur-jalur ini dirancang terintegrasi agar mampu menjangkau masyarakat secara luas.

Berikut adalah tiga rute andalan Transjakarta menuju JIEXPO Kemayoran yang bisa Anda manfaatkan:

1. Rute 2C (Balai Kota – JIEXPO Kemayoran)

Rute ini sangat cocok untuk Anda yang berangkat dari arah Jakarta Pusat. Bus akan menyisir koridor mulai dari halte Balai Kota, Monumen Nasional (Monas), Pecenongan, Juanda, Pasar Baru Timur, Kemayoran, hingga berhenti tepat di JIEXPO Kemayoran.

2. Rute PRJ2 (Kampung Melayu – JIEXPO Kemayoran)

Untuk warga Jakarta Timur yang ingin berburu promo di Jakarta Fair, rute ini adalah opsi terbaik. Jalur ini akan melewati halte Kampung Melayu, Jatinegara, Bali Mester, Matraman Baru, Kesatrian, Tegalan, Matraman, Paseban, Salemba, Kramat Sentiong, Pal Putih, Senen Sentral, Lapangan Banteng, Pasar Baru Timur, Kemayoran, dan berakhir di JIEXPO Kemayoran.

3. Rute PRJ3 (Pulo Gadung – JIEXPO Kemayoran)

Alternatif lain bagi warga Jakarta Timur dan Utara adalah rute PRJ3. Bus koridor ini bakal melayani penumpang dari halte Pulo Gadung, Bermis, Perintis Kemerdekaan, Pedongkelan, Cempaka Mas, Pasar Cempaka Putih, Rawa Selatan, Galur, Senen Toyota Rangga, Lapangan Banteng, Pasar Baru Timur, menuju JIEXPO Kemayoran.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Target Transaksi PRJ 2026 Meroket Rp 8 Triliun, Ini Bocoran Konser dan Harga Tiket Jakarta Fair Terbaru - Image
Jabodetabek

Target Transaksi PRJ 2026 Meroket Rp 8 Triliun, Ini Bocoran Konser dan Harga Tiket Jakarta Fair Terbaru

Jumat, 5 Juni 2026 | 00.18 WIB

Harga BBM Naik, Begini Cara Hemat ke Jaksel dan Jakpus dari Ciledug Naik Transjakarta  - Image
Jabodetabek

Harga BBM Naik, Begini Cara Hemat ke Jaksel dan Jakpus dari Ciledug Naik Transjakarta 

Rabu, 10 Juni 2026 | 18.46 WIB

Harga BBM Naik, Begini Cara Hemat ke Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dari Ciledug Naik Transjakarta Cuma Rp 3.500 - Image
Jabodetabek

Harga BBM Naik, Begini Cara Hemat ke Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dari Ciledug Naik Transjakarta Cuma Rp 3.500

Rabu, 10 Juni 2026 | 18.05 WIB

Terpopuler

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik - Image
1

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

5

8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog

6

Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026

7

Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

10

Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore