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Mohamad Nur Asikin
Jumat, 21 Agustus 2026 | 20.50 WIB

BNI Hadirkan Akses Eksklusif Menikmati Andrea Bocelli "Romanza" di Indonesia

BNI membuka exclusive presale tiket Andrea Bocelli “Romanza - 30th Anniversary World Tour” melalui tiket.com mulai Jumat (21/8/2026) pukul 13.00 WIB. (Istimewa). - Image

BNI membuka exclusive presale tiket Andrea Bocelli “Romanza - 30th Anniversary World Tour” melalui tiket.com mulai Jumat (21/8/2026) pukul 13.00 WIB. (Istimewa).

JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI membuka exclusive presale tiket Andrea Bocelli “Romanza - 30th Anniversary World Tour” melalui tiket.com mulai Jumat (21/8/2026) pukul 13.00 WIB hingga Senin (24/8/2026) pukul 13.00 WIB. 

Selama periode tersebut, nasabah BNI dapat memperoleh diskon hingga 20% untuk pembelian tiket menggunakan Kartu Kredit BNI, Kartu Debit BNI, maupun Virtual Account BNI, sesuai kuota serta syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemegang Kartu Kredit BNI juga dapat memanfaatkan fasilitas cicilan hingga 12 bulan untuk pembelian tiket konser tersebut.

Selain melalui tiket.com, BNI menghadirkan area khusus presale Andrea Bocelli di area wondrX 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang. Pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai konser sekaligus mengakses penawaran khusus selama periode presale.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kehadiran Andrea Bocelli di Indonesia menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan langsung salah satu tenor ternama dunia yang karya-karyanya dikenal lintas generasi.

“Bagi BNI, Andrea Bocelli merupakan sosok dengan karakter vokal yang sangat khas dan memiliki karya yang dikenal luas oleh berbagai generasi. Kehadirannya di Indonesia menjadi momentum istimewa, sehingga kami ingin memberikan kemudahan dan penawaran khusus bagi nasabah yang ingin menyaksikan pertunjukan tersebut,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Rangkaian konser di Indonesia merupakan bagian dari perayaan 30 tahun album Romanza, salah satu karya penting dalam perjalanan karier Bocelli di panggung musik dunia.

Pertunjukan di Lumbini Park, Candi Borobudur, pada Sabtu, 31 Oktober 2026, akan menghadirkan Bocelli dengan latar salah satu warisan budaya ikonik Indonesia. Sementara itu, konser di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Selasa, 3 November 2026 akan dikemas dalam format pertunjukan berskala besar dengan konsep modern.

Menurut Okki, penyelenggaraan konser internasional juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi di sejumlah sektor pendukung.

“Konser internasional seperti ini berpotensi menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, kuliner hingga UMKM, sekaligus memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi penyelenggaraan acara berskala internasional,” kata Okki.

Dukungan terhadap Andrea Bocelli “Romanza - 30th Anniversary World Tour” menjadi bagian dari upaya BNI menghadirkan kemudahan transaksi dan program yang relevan dengan kebutuhan gaya hidup nasabah.

Informasi lengkap mengenai exclusive presale Andrea Bocelli dapat diakses melalui bni.id/tiketandreabocelli.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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