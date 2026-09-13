Daftar Lengkap Pemenang Inspiring Asia Micro Film Festival 2026

JawaPos.com - Cerita tentang pemberdayaan masyarakat tidak selalu lahir dari layar besar. Banyak di antaranya tumbuh dari lingkungan terdekat, digerakkan oleh komunitas, lalu berkembang menjadi gerakan yang memberi dampak nyata.

Semangat tersebut menjadi benang merah Inspiring Asia Micro Film Festival 2026 #InspiringIndonesia, yang menjadikan film pendek sebagai medium untuk memperkenalkan berbagai kisah tentang ketangguhan, kolaborasi, dan pemberdayaan komunitas di Indonesia.

Sebanyak 11 karya terbaik dari berbagai daerah ditampilkan dalam Regional Screening & Awarding Day #InspiringIndonesia yang berlangsung di Ice Palace, Lotte Mall, Jakarta, pada Jumat, 11 September 2026.

Mengangkat tema Community Empowerment: Belonging, Resilience, Thriving, festival ini tidak hanya menilai kualitas sebuah film. Cerita, inisiatif sosial, keterlibatan komunitas, hingga potensi dampak yang dihasilkan turut menjadi bagian penting dalam proses penilaian.

Director Li Foundation, Candy Goh, mengatakan bahwa penyelenggaraan #InspiringIndonesia tahun ini ingin menunjukkan bahwa cerita memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan.

“#InspiringIndonesia 2026 bukan hanya tentang karya, tetapi juga tentang keterlibatan komunitas dan kekuatan storytelling dalam menciptakan perubahan. Karena pada akhirnya, setiap cerita yang dibagikan adalah bentuk empowerment. Kami berharap semakin banyak orang terus bercerita, menginspirasi, membangun koneksi, dan menciptakan perubahan positif,” ujar Candy Goh.

127 Karya dari 26 Provinsi Antusiasme terhadap kompetisi ini terlihat dari jumlah karya yang masuk. Pada 2026, #InspiringIndonesia menerima 127 entri dari 26 provinsi di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 karya kemudian terpilih sebagai semifinalis. Proses seleksi juga melibatkan masyarakat melalui mekanisme community vetting menggunakan aplikasi Campaign for Good.