Film Naza Ungkap Sistem Serangan Israel di Gaza: Pakai AI, Warga Sipil Sudah Ditargetkan untuk Dibom

JawaPos.com - Sebuah film dokumenter baru berjudul NAZA mengungkap kesaksian tentara dan personel intelijen Israel mengenai sistem penentuan target di Gaza. Berdasarkan wawancara dengan 24 orang yang pernah terlibat dalam operasi tersebut, film ini menggambarkan bagaimana kecerdasan buatan (AI), pengawasan massal, dan batas jumlah korban sipil yang telah ditentukan disebut menjadi bagian dari proses persetujuan serangan.
Film karya sineas Israel Yuval Abraham dan Rachel Szor itu menyoroti dugaan bahwa kematian warga sipil bukan selalu dipandang sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan dari perang, melainkan sesuatu yang dalam sejumlah operasi telah diperhitungkan sejak sebelum serangan dilancarkan.
Kesaksian tersebut menjadi inti NAZA, yang mengambil namanya dari istilah militer Israel untuk menyebut jumlah warga sipil yang diperkirakan akan tewas dalam sebuah serangan.
Dengan demikian, pertanyaan utama yang diajukan film ini bukan sekadar berapa banyak warga sipil yang tewas di Gaza, tetapi bagaimana keputusan untuk menyerang sebuah target dibuat ketika kematian warga sipil sudah diketahui sebelumnya.
Mengutip Middle East Eye, menurut para tentara dan pejabat intelijen yang diwawancarai, sistem penargetan Israel memungkinkan serangan terhadap bangunan tempat tinggal disetujui meski personel militer telah mengetahui bahwa warga sipil kemungkinan besar akan ikut terbunuh.
Dalam sejumlah kasus yang digambarkan dalam film, target yang hendak diserang bahkan disebut tidak memiliki signifikansi militer yang besar.
“You understand that the objective is to destroy,” kata seorang perwira ketika mengenang bagaimana proses tersebut berlangsung.
Kesaksian itu memperlihatkan sebuah mekanisme operasional yang, menurut para narasumber film, tidak semata-mata berfokus pada identifikasi target militer. Sistem tersebut juga mempertimbangkan berapa banyak warga sipil yang diperkirakan akan tewas apabila serangan dilaksanakan.
Artinya, komandan dapat mengetahui terlebih dahulu bahwa sebuah serangan berpotensi menewaskan warga sipil, tetapi serangan tetap dapat dilanjutkan selama jumlah korban yang diperkirakan masih berada dalam ambang yang diizinkan.
Istilah NAZA dalam konteks militer Israel merujuk pada jumlah korban sipil yang diperkirakan akan muncul akibat sebuah serangan.
Konsep tersebut menjadi elemen penting dalam film karena menunjukkan bagaimana risiko terhadap warga sipil disebut diterjemahkan menjadi angka dalam proses pengambilan keputusan militer.
Para pembuat film berpendapat bahwa kesaksian tersebut menantang klaim Israel bahwa kematian warga sipil semata-mata merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam perang melawan Hamas.
Sebaliknya, NAZA menggambarkan kematian warga Palestina sebagai sesuatu yang, menurut para narasumbernya, dapat diperkirakan melalui prosedur penargetan, kebijakan operasional, serta batas korban sipil yang telah ditetapkan.
NAZA dibuat berdasarkan wawancara selama tiga tahun dengan 24 tentara dan personel intelijen Israel yang disebut memiliki pengalaman langsung dalam operasi penargetan di Gaza.
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