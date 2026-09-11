No na Rilis Film Pendek “speaker freaker the long song” Jelang Perilisan Album Debut

JawaPos.com - Girl group pop global asal Indonesia, no na, memasuki babak baru dalam perjalanan musik mereka. Menjelang perilisan album debut island girl pada 18 September 2026, no na memperkenalkan karya visual-musikal bertajuk “speaker freaker the long song”.

Karya berdurasi hampir 15 menit tersebut bukan sekadar film pendek. No na merangkai delapan lagu dalam satu perjalanan musik dan visual, termasuk dua lagu yang sebelumnya telah dikenal luas, yakni “rollerblade” dan “work”, serta tujuh lagu baru yang akan menjadi bagian dari album debut mereka.

Pengambilan gambar dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia, termasuk Jakarta dan Yogyakarta. Lanskap perkotaan, suasana lokal, hingga elemen budaya Indonesia menjadi bagian penting dari visual yang dibangun no na.

Melalui karya tersebut, no na seolah mengajak pendengar masuk lebih awal ke dunia island girl, album yang menjadi penanda penting bagi perjalanan mereka sebagai girl group dengan ambisi menembus panggung pop global.

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Bawa Identitas Indonesia ke Musik Pop Global Identitas Indonesia menjadi salah satu elemen yang konsisten dalam karya no na. Unsur budaya lokal tidak hanya hadir sebagai pemanis visual, tetapi juga dipadukan ke dalam aransemen dan konsep musik mereka.

Dalam lagu “work”, misalnya, terdengar denting ceng-ceng, sementara elemen gamelan menjadi bagian dari “rollerblade”. Suara klakson minibus juga digunakan dalam “honk!”.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bagaimana no na mencoba membawa pengalaman dan atmosfer Indonesia ke dalam kemasan pop yang lebih universal.

Bahkan nama grup ini terinspirasi dari kata “nona”, sebutan yang lekat dengan identitas perempuan muda di Indonesia.