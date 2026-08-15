Siap-siap, Lee Hak Joo Tunjukkan Penampilan Spesial di Drama Flex X Cop 2

Lee Hak Joo. (Soompi)
JawaPos.com - Drama Korea Flex x Cop 2 kini makin seru dan menarik, ditambah Lee Hak Joo akan tampil secara khusus.
Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (15/8), Lee Hak Joo memancarkan aura yang mencekam dan mengintimidasi dengan latar belakang waduk yang gelap gulita.
Tatapannya yang tajam, bekas luka di wajah, serta bibirnya yang terkatup rapat memancing rasa penasaran mengenai karakter misterius yang akan ia perankan.
Tim produksi memberikan bocoran, “Jangan lewatkan penampilan Lee Hak Joo, yang akan menghadirkan ketegangan luar biasa di sepanjang drama ini.”
Tentunya Ahn Bo Hyun kembali memerankan tokoh utama Jin Yi Soo, seorang pewaris konglomerat generasi ketiga menjadi detektif.
Dengan kekayaan dan koneksinya , penyelidikannya langsung berjalan mulus, yang memicu antusiasme.
Adapun pemeran lainnya, Jung Eun Chae berperan sebagai detektif veteran Joo Hye Ra, mitra baru Jin Yi Soo.
Makin seru, Kang Sang Jun menjadi Park Jun Young, sementara Kim Shin Bi berperan sebagai Choi Kyung Jin, dan keduanya akan menunjukkan kerja sama tim.
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