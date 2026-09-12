Andrew Garfield Bakal Jadi Sam Altman dalam Film ‘Artificial’, Kisah Gejolak OpenAI Diangkat ke Laya

JawaPos.com — Sam Altman tidak hanya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan kecerdasan buatan (AI). Kisahnya kini diangkat ke layar lebar melalui ‘Artificial’, film garapan sutradara Luca Guadagnino yang menempatkan Andrew Garfield sebagai CEO OpenAI tersebut.

Teaser pertamanya memperlihatkan sosok Altman dalam suasana gelap, sekaligus menghidupkan kembali konflik perebutan kendali atas teknologi AI.

Dilansir dari The Guardian, Kamis (10/9/2026), teaser memperlihatkan Garfield sebagai Altman berjalan menuruni tangga sebuah rumah mewah sebelum memasuki ruang bawah tanah yang dipenuhi puluhan senapan.

Adegan itu kemudian disandingkan dengan suara Altman yang berbicara tentang masa depan AI dan perubahan besar yang akan ditimbulkannya.

Dalam teaser, Altman mengatakan, “Masa depan tidak terhindarkan. Negara-negara akan runtuh. Industri-industri akan kolaps.” Pernyataan itu dilanjutkan dengan gambaran bahwa para pengembang teknologi akan berada di posisi untuk mengarahkan manusia menuju dunia baru.

Nada tersebut membuat film ini tampil lebih sebagai drama tentang kekuasaan dan konsekuensi teknologi daripada biografi konvensional.

Artificial akan berfokus pada gejolak OpenAI pada 2023 ketika Altman secara mendadak diberhentikan sebagai CEO sebelum kembali menduduki posisi tersebut beberapa hari kemudian.

Peristiwa itu mencerminkan pertarungan internal mengenai siapa yang berhak menentukan arah teknologi yang dikembangkan perusahaan.

Film tersebut juga membawa sejumlah tokoh penting industri teknologi ke dalam cerita. Yura Borisov memerankan salah satu pendiri OpenAI Ilya Sutskever, Monica Barbaro menjadi Mira Murati, sementara Ike Barinholtz memerankan Elon Musk.