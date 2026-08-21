Andrew Garfield Dirumorkan Membintangi ‘The Amazing Spider-Man 3’, Benarkah Marvel Menyiapkannya?

JawaPos.com – Andrew Garfield kembali menjadi sorotan setelah beredar rumor bahwa dirinya akan kembali memerankan Peter Parker dalam film The Amazing Spider-Man 3.

Dilansir dari laman Yard Barker pada Kamis (20/8), Kabar tersebut menyebutkan bahwa Garfield telah menandatangani kontrak baru dengan Marvel untuk beberapa film, termasuk proyek ketiga dari seri The Amazing Spider-Man.

Namun, informasi itu dipastikan tidak benar karena sumber yang menyebarkannya, Chaos Crave, merupakan akun parodi dan hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Garfield maupun Marvel.

Garfield sebelumnya memerankan Spider-Man dalam The Amazing Spider-Man pada 2012 dan The Amazing Spider-Man 2 pada 2014 sebelum kembali tampil dalam Spider-Man: No Way Home pada 2021.

Film The Amazing Spider-Man 3 sendiri tidak pernah diproduksi sehingga rumor terbaru tersebut kembali memunculkan harapan penggemar terhadap kelanjutan kisah Spider-Man versi Garfield.

Meski demikian, belum terdapat kesepakatan resmi yang memastikan aktor asal Inggris tersebut akan kembali membintangi film ketiga waralaba tersebut.

Garfield sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya terbuka terhadap kemungkinan kembali sebagai Spider-Man apabila Marvel menawarkan cerita yang benar-benar berbeda dan tidak terduga.

Garfield menginginkan pendekatan yang terasa unik serta menghadirkan sisi Spider-Man yang belum pernah ditampilkan sebelumnya sehingga menjadi alasan kuat baginya untuk kembali.