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Leni Setya Wati
Sabtu, 5 September 2026 | 06.01 WIB

Di Tengah Kesibukan, Andrew Garfield Ingin Tinggalkan Hollywood dan Hidup Sederhana di Pedesaan

andrew garfield (x @culturecave) - Image

andrew garfield (x @culturecave)

JawaPos.com – Andrew Garfield ternyata memiliki sisi yang cukup berbeda dari kehidupan glamor seorang bintang Hollywood. Dalam wawancara dengan Variety, aktor pemeran Peter Parker tersebut mengungkap bahwa dirinya diam-diam memiliki akun Instagram.

Garfield bahkan mengaku tidak jauh berbeda dari pengguna media sosial lainnya yang mudah terjebak dalam aktivitas scrolling tanpa akhir.

Garfield mengaku notifikasi screen time di ponselnya justru membuatnya merasa tidak nyaman. Ia menyadari bahwa terlalu banyak waktu dapat tersedot hanya untuk melihat layar.

Menariknya, akun Instagram rahasia miliknya juga membawanya masuk ke berbagai “rabbit hole”, terutama konten tentang kerajinan keramik unik dan para pengrajin asal Jepang.

Pembicaraan mengenai ketergantungan terhadap teknologi terasa semakin relevan karena Garfield saat ini membintangi “The Magic Faraway Tree”.

Dalam film tersebut, ia dan Claire Foy memerankan pasangan yang membawa keluarga mereka pindah dari London ke pedesaan demi menjauh dari kehidupan yang terlalu bergantung pada teknologi.

Garfield sendiri mengatakan bahwa meninggalkan ponsel di ruangan lain menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengurangi godaan menggunakannya.

Di tengah pengakuannya tentang teknologi, Garfield juga berbicara terbuka mengenai hubungannya dengan Hollywood.

Aktor tersebut mengaku sering memikirkan kemungkinan untuk meninggalkan industri hiburan. Ia mengatakan telah bekerja hampir tanpa jeda selama sekitar 11 hingga 12 bulan dengan berbagai proyek berturut-turut.

Meski ingin karya-karyanya ditonton, Garfield membayangkan kehidupan yang jauh lebih sederhana di pedesaan Somerset, Inggris.

Editor: Hanny Suwindari
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