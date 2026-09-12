Tom Cruise dan Alejandro G. Iñárritu Hadir di Korea untuk “Digger” 

JawaPos.com – Tom Cruise menyapa penggemar Korea melalui film terbarunya, Digger. Cruise bersama sutradara Alejandro G. Iñárritu mengunjungi Korea pada 2 Oktober 2026 untuk mempromosikan film tersebut sekaligus bertemu dengan media dan penggemar lokal.

Keduanya akan menghadiri konferensi pers pada hari yang sama untuk membicarakan lebih jauh mengenai proses produksi hingga cerita di balik Digger.

Setelah itu, Tom Cruise dijadwalkan hadir dalam acara red carpet, sehingga penggemar Korea mendapat kesempatan untuk melihat langsung sang aktor sekaligus menyambut kedatangannya.

Kunjungan ini menjadi momen spesial karena merupakan kedatangan Tom Cruise yang ke-13 ke Korea. Jumlah tersebut sekaligus menjadikannya salah satu aktor Hollywood dengan kunjungan terbanyak ke Negeri Ginseng.

Kehadirannya selama bertahun-tahun juga membuat Cruise memiliki hubungan yang cukup dekat dengan penggemar film Korea.

Menurut laporan Dispatch, Digger menceritakan Digger Rockwell, seorang miliarder eksentrik dengan gaya hidup kuno.

Kehidupannya berubah drastis ketika retakan kecil muncul di fasilitas pengeboran gletser miliknya di Greenland. Retakan tersebut berkembang menjadi bencana besar yang berpotensi mengguncang seluruh dunia.

Film ini disutradarai Iñárritu, sineas yang dikenal lewat Birdman dan The Revenant. Kedua film tersebut membawanya meraih sejumlah penghargaan Oscar, termasuk kategori Sutradara Terbaik, sementara The Revenant juga mengantarkan Leonardo DiCaprio meraih Oscar Aktor Terbaik.

Dalam Digger, Cruise disebut menghadirkan transformasi karakter yang berbeda. Ia bahkan menggambarkan proyek tersebut sebagai pengalaman yang sangat menantang dan belum pernah ia rasakan sebelumnya.

Digger turut diperkuat aktor berbakat seperti Sandra Hüller, John Goodman, dan Jesse Plemons.

Perpaduan skala cerita besar, bencana global, serta gaya penyutradaraan khas Iñárritu membuat film ini menjadi salah satu proyek Hollywood yang menarik untuk dinantikan.