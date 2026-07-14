Tom Cruise Tampil Nyaris Tak Dikenali dalam Trailer Perdana Film 'Digger' Karya Alejandro G. Iñárritu

JawaPos.com – Tom Cruise mencuri perhatian setelah trailer perdana film Digger dirilis dan menampilkan transformasi penampilannya yang nyaris tidak dikenali.

Dilansir dari laman The Hollywood Reporter pada Selasa (14/7), Aktor berusia 64 tahun itu tampil dengan riasan serta prostetik yang mengubah penampilannya secara drastis. Film garapan sutradara Alejandro G. Iñárritu tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 2 Oktober mendatang.

Cruise mengungkapkan bahwa dirinya menghabiskan beberapa hari mendengarkan Iñárritu membacakan naskah secara langsung sebelum proses produksi dimulai.

Menurutnya, cara tersebut membantunya memahami visi sang sutradara sekaligus membangun kolaborasi yang lebih mendalam. Metode tersebut juga pernah ia lakukan bersama sejumlah sutradara lain sepanjang kariernya.

Bintang Top Gun: Maverick itu menyebut Digger sebagai salah satu proyek paling menantang selama lebih dari empat dekade berkarier di industri perfilman.

Cruise menilai film tersebut menghadirkan pengalaman yang benar-benar berbeda dibandingkan karya-karyanya sebelumnya. Ia bahkan menyebut proyek tersebut sebagai puncak perjalanan kariernya sebagai aktor.

Sementara itu, Iñárritu menjelaskan bahwa gagasan membuat Digger telah dikembangkan sejak setelah kesuksesan The Revenant pada 2015. Sang sutradara menilai transformasi Cruise dalam film ini merupakan hasil dari seluruh pengalaman akting yang telah dibangun selama puluhan tahun.