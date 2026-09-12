Film Baru Hong Sang-soo “Nowhere to Rest” Siap Tayang Oktober, Kim Min-hee Jadi Pemeran Utama 

JawaPos.com – Film Nowhere to Rest, bersiap menyapa penonton pada Oktober mendatang. Tim produksi merilis poster utama dan trailer perdana pada 11 September, sekaligus mengonfirmasi bahwa film tersebut akan mulai tayang pada 21 Oktober 2026.

Nowhere to Rest mengikuti kisah Sang-hee, perempuan yang tumbuh dalam keluarga bercerai dan pergi ke Jeju Island untuk mencari sang ibu yang terakhir kali ditemuinya sekitar 10 tahun lalu.

Perjalanan tersebut perlahan membawanya pada berbagai pertemuan dan pengalaman yang menjadi bagian penting dari pencarian masa lalu.

Film ini menjadi film panjang ke-35 Hong Sang-soo dan menghadirkan jajaran pemain seperti Kim Min-hee, Kwon Hae-hyo, Shin Seok-ho, serta Park Mi-so. Aktris senior Choi Myung-gil juga untuk pertama kalinya bekerja sama dengan Hong Sang-soo melalui proyek tersebut.

Menurut laporan Dispatch, Nowhere to Rest sebelumnya mendapat undangan untuk berkompetisi di Locarno Film Festival ke-79.

Film ini berhasil membawa pulang tiga penghargaan, yakni Best Director untuk Hong Sang-soo, Best Actress untuk Kim Min-hee, serta Ecumenical Jury Award.

Ajang tersebut juga menjadi momen penting bagi Kim Min-hee karena menandai penampilan publik resminya setelah melahirkan.

Ia mengungkapkan bahwa selama proses produksi film, dirinya harus tetap menyusui dan menyiapkan makanan bayi.

Menurut Kim Min-hee, pengalaman tersebut justru ikut memengaruhi penghayatannya terhadap karakter Sang-hee dan membuat sisi kehidupan karakter terasa lebih sehat serta alami.

Kim Min-hee menyampaikan rasa terima kasih dan kasih sayangnya kepada Hong Sang-soo. Ia menggambarkan film tersebut sebagai karya yang indah seperti puisi dan mengatakan akan kembali menontonnya ketika sedang merasa terpuruk atau frustrasi.