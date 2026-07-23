Woobin CRAVITY Bergabung di Musikal Romantis Caffeine, Tayang Mulai Agustus

JawaPos.com - Woobin CRAVITY memperluas kiprahnya sebagai aktor musikal.

Starship Entertainment mengonfirmasi bahwa vokalis utama grup tersebut resmi bergabung sebagai pemeran utama dalam musikal romantis Caffeine, yang akan mulai dipentaskan pada 20 Agustus di Daehakro The Good Theater.

Dilansir dari Allkpop, Woobin akan memerankan karakter Jimin, seorang sommelier yang berbagi satu kafe dengan barista bernama Sejin.

Keduanya mengoperasikan kafe yang sama pada waktu berbeda—Sejin di siang hari dan Jimin di malam hari—hingga perlahan terjalin kisah cinta yang hangat dan penuh kejutan.

Sejak pertama kali dipentaskan pada 2008, Caffeine dikenal sebagai salah satu musikal komedi romantis paling populer di kawasan Daehangno.

Dengan hanya menghadirkan dua karakter utama di atas panggung, pertunjukan ini menuntut kemampuan akting dan vokal yang kuat agar emosi cerita dapat tersampaikan secara maksimal.

Sebagai pemeran Jimin, Woobin diharapkan mampu menunjukkan penghayatan emosional yang mendalam sekaligus kualitas vokalnya yang telah menjadi ciri khasnya.

Penonton juga akan disuguhkan berbagai nomor musikal dengan genre beragam, mulai dari bossa nova, jazz, hingga akustik, yang akan dibawakan dengan warna musik khas sang idol.

Proyek ini semakin mempertegas langkahnya di dunia teater musikal. Sebelumnya, ia telah mencuri perhatian lewat penampilannya sebagai Romeo dalam musikal Romeo & Juliet, yang membuatnya mendapat banyak pujian atas kemampuan akting dan vokalnya di atas panggung.