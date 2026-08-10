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Aulia Ramadhani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.48 WIB

Rilis Teaser Pertama untuk ‘BiiiG,’ BIGBANG akan Comeback Bulan Agustus?

BIGBANG. (Soompi) - Image

BIGBANG. (Soompi)

JawaPos.com – Memiliki karir cemerlang, boygrup asal Korea BIGBANG Kembali dengan karya barunya yang memikat

Dikutip dari Soompi, Senin (10/8), secara resmi, mereka mengumumkan rencana untuk melakukan comeback dengan singel baru akhir bulan ini.

Rencananya, singel digital baru berjudul BiiiG akan dirilis pada tanggal 19 Agustus pukul 18.00 KST, yang memikat penggemar.

Teaser dibagikan, berlatar gelap, ada 3 warna yang memikat yaitu biru, merah, kuning dengan anggota yang juga terlihat berdiri.

Mereka akan menciptakan lagu baru ini diperkirakan akan dirilis menjelang tur dunia BIGBANG yang akan datang, menjadi tur pertama grup ini dalam sembilan tahun sejak 2017.

Beerjudul  BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG, mereka mengadakan konser tiga malam dari tanggal 21 hingga 23 Agustus di Stadion Goyang di Korea Selatan.

Nantinya, setelah pertunjukan pembuka, grup ini akan menuju luar negeri untuk tur dunia 32 pertunjukan yang mencakup 18 kota di Amerika Utara.

Adapun wilayah lain yaitu Eropa, Oseania, dan Asia, dengan pemberhentian tambahan yang diharapkan akan diumumkan di kemudian hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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