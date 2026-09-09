Film Seven O’Clock Breakfast Club For TheBrokenhearted Rilis, Diperankan Suzy dan Lee Jin Uk

JawaPos.com – Chemistry antara aktris Korea Suzy dan Lee Jin Uk, akan dapat disaksikan penggemar dalam Seven O’Clock Breakfast Club for the Brokenhearted pada Desember mendatang.

Dilansir dari Soompi, Rabu (9/9), poster dan teaser baru dirilis, dimana film ini menyoroti pramugari bernama Sa Gang (Suzy) dan seorang konsultan bernama Ji Hoon (Lee Jin Uk).

Keduanya bertemu dalam sebuah acara sarapan bersama yang ditujukan bagi orang-orang yang sedang mengalami patah hati.

Mereka akhirnya saling bertukar kenang-kenangan dari hubungan yang kandas serta berbagi cerita dan rasa sakit

Sosok Sa Gang dan Ji Hoon dalam poster terlihat, disertai dengan kalimat utama, "Hubungan itu sudah berakhir, tapi aku ingin benar-benar mengakhirinya."

Tatapan mata Sa Gang yang lurus ke depan mencerminkan kesedihan mendalam yang masih ia rasakan pasca-perpisahan.

Sementara itu, ekspresi kesepian Ji Hoon menyiratkan jejak perpisahan yang pernah ia alami, sekaligus memberi petunjuk mengenai kisah-kisah yang mereka simpan sendiri.

Kata-kata Sa Gang menggambarkan betapa sulitnya untuk bangkit dan melangkah maju setelah cinta berakhir, sehingga memancing empati terhadap rasa sakit

Terdengar suara tenang Ji Hoon saat ia mengenang momen-momen bahagia bersama kekasihnya, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk bergabung dengan “Seven O’Clock Breakfast Club for the Brokenhearted.”