Sinopsis Film Battleship (2012): Bermain Catur dengan Alien Melalui Radar Kapal Perang Kuno

Poster film Battleship (2012) / IMDB
JawaPos.com - Keberadaan alien, atau makhluk bukan penghuni Bumi, masih menjadi pertanyaan dan konspirasi bagi banyak orang. Ada mereka yang mempercayai bahwa alien itu nyata dan ada, lalu ada mereka yang tidak percaya. Namun, banyak orang dan ahli mulai menemukan bukti yang mengatakan banyak hal.
Kita masih tidak tahu apakah alien merupakan ancaman bagi manusia atau tidak. Karena itu, banyak pemerintahan mulai melaksanakan proyek dimana mereka bereksperimen serta menciptakan senjata-senjata.
Sebelum senjata-senjata tersebut siap, para tentara kita hanya bisa membela diri mereka dan kita dengan senjata yang ada. Maka mereka harus berpikir lebih pintar.
Alex Hopper (Taylor Kitsch) dulunya adalah anak nakal yang sering sekali membuat onar bagi kakaknya, Stone (Alexander Skarsgard). Bahkan sampai mereka dewasa pula.
Stone telah menjabat sebagai komandan sebuah kapal militer dan ditempatkan di Hawaii. Ia terpaksa menarik Alex masuk ke dalam militer pula setelah tingkah onarnya untuk mendapatkan perhatian Samantha (Brooklyn Decker), putri seorang laksamana atasan Stone.
Seiring waktu berjalan, Alex berhasil bertahan di militer dan mendapatkan posisi letnan di kapal perang USS John Paul Jones. Sedangkan Stone memimpin kapal USS Sampson.
Alex, walaupun berhasil mendapatkan hati Samantha, ia masih berada di bawah pengawasan ketat calon mertuanya. Terutama karena ia masih sering berbuat onar dan melanggar peraturan. Ia bahkan sudah berada di ujung tanduk hampir dipecat beberapa kali.
Sampai pada sebuah acara pertandingan bersahabat antara angkatan laut Amerika Serikat dengan Jepang. Mereka mengadakan pertandingan sepak bola, dan Alex berkata kasar serta memicu amarah salah satu tentara Jepang. Pertandingan mereka sampai harus dihentikan karena Alex bertengkar dengan tentara tersebut.
Alex dipanggil menghadap Laksamana Terrance Shane (Liam Neeson), yang juga ayah Samantha, dan Stone dimana Alex diberitahu bahwa ia akan dipecat setelah latihan bersama dengan tentara Jepang selesai. Maka pergilah Alex dengan kapalnya untuk terakhir kali.
Di puncak gunung, di sebuah stasiun NASA, para petugas mendapatkan sinyal-sinyal aneh dan melihat dari radar mereka adanya bintang jatuh menuju perairan Hawaii. Namun ternyata itu bukan bintang, melainkan pesawat alien.
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Jawa Pos
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