Sinopsis Film Don't Be Afraid of the Dark (2010): Legenda Ada Karena Ada yang Percaya

JawaPos.com - Ada berbagai versi cerita mitologi dan legenda mengenai beberapa macam makhluk fantasi. Ada yang membawakan kisah yang menyenangkan dan menenangkan hati. Lalu ada kisah yang berisikan fakta bahwa makhluk-makhluk tersebut tidak seindah yang kita kira.

Peri gigi adalah makhluk berukuran kecil seperti burung kolibri atau kupu-kupu. Dikisahkan mereka memiliki tubuh seperti manusia kerdil dan bersayap seperti kupu-kupu atau serangga.

Mereka memiliki tugas atau kebiasaan untuk mengumpulkan gigi bayi anak-anak yang diletakkan di bawah bantal sebelum tidur. Lalu para peri ini akan datang mengambilnya dan menukarnya dengan uang koin atau hadiah.

Akan tetapi, dengan imajinasi manusia yang liar, kita juga dapat membuat versi dimana para peri gigi ini adalah makhluk menyeramkan dan dapat mencelakai manusia.

Sally Hurst (Bailee Madison) harus pindah dari kota besar Los Angeles ke entah berantah untuk tinggal bersama ayahnya, Alex (Guy Pearce).

Orang tua Sally telah bercerai, ibunya tinggal di Los Angeles, dan ayahnya saat ini tinggal di sebuah rumah besar bernama Blackwood Manor, berusaha untuk menjualnya. Di sana Alex tinggal bersama pacarnya, Kim (Katie Holmes).

Hubungan antara Sally dan Alex tidak begitu baik karena mereka jarang bertemu, selain itu ia juga menyadari bahwa ibunya mengirim Sally ke Alex secara permanen. Namun Kim berusaha untuk menjadi ibu tiri yang baik dan mengisi posisi orang tuanya.

Malam itu, Alex berniat mengadakan open house untuk mempromosikan Blackwood Manor. Maka rumahnya dipenuhi dengan staf-staf penata rumah agar acara malam ini dapat berjalan lancar.

Salah satu pekerja rumah tersebut sangat terkejut ketika melihat kedua tuan rumahnya kembali bersama seorang anak kecil.