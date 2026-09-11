Irene & Seulgi Siap Debut Jepang, Cheetah Dirilis November 2026

JawaPos.com – Irene dan Seulgi Red Velvet buka babak baru dengan melakukan debut di Jepang. SM Entertainment umumkan bahwa keduanya akan merilis mini album Jepang pertama berjudul “Cheetah”. Album ini menjadi langkah baru bagi unit Irene & Seulgi untuk memperluas aktivitas mereka di pasar musik Jepang.

Cheetah akan menghadirkan total lima lagu yang menonjolkan energi cerah dan ceria dari Irene serta Seulgi. Selain lagu utama dengan judul yang sama, mini album tersebut juga akan berisi sejumlah lagu bergenre R&B.

Menariknya, seluruh lagu dalam album akan diperkenalkan lebih awal pada 14 September tengah malam menjelang perilisan resminya.

Tak hanya menyiapkan musik baru, Irene & Seulgi juga akan menyapa penggemar secara langsung melalui “IRENE & SEULGI JAPAN TOUR 2026 -blank-”. Tur tersebut akan dimulai dari Fukuoka pada 19 September, kemudian berlanjut ke total tujuh kota di Jepang, termasuk Hyogo dan Osaka.

Menurut laporan Dispatch, debut Jepang ini menjadi kelanjutan perjalanan Irene & Seulgi sebagai unit yang pertama kali dibentuk pada 2020.

Keduanya telah menghadirkan berbagai lagu populer seperti “Monster,” “Naughty,” “Play,” hingga “Tilt”, serta dikenal melalui konsep duet yang kuat dan penampilan panggung yang menjadi ciri khas mereka.

Kehadiran Cheetah sekaligus memperlihatkan perkembangan Irene dan Seulgi setelah enam tahun beraktivitas sebagai unit.