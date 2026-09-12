Harga Beras Jepang Nyaris Rp 342 Ribu per 5 kg, Turun 4 Pekan Berturut-turut

Ilustrasi beras. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)
JawaPos.com - Harga rata-rata beras di Jepang kembali turun dan kini mendekati 3.000 yen atau sekitar Rp342.000 per 5 kilogram. Penurunan tersebut terjadi selama empat pekan berturut-turut, seiring mulai masuknya beras hasil panen 2026 dengan harga yang jauh lebih rendah ke pasar.
Harga rata-rata 5 kilogram beras di sekitar 1.000 supermarket di seluruh Jepang mencapai 3.003 yen atau sekitar Rp342.342 pada pekan yang berakhir Minggu (6/9). Dilansir dari Kyodo, Sabtu (12/9), harga tersebut turun 109 yen atau sekitar Rp12.426 dibandingkan pekan sebelumnya.
Pejabat Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang mengatakan penurunan harga terutama dipicu oleh beras hasil panen 2026 yang mulai tersedia di toko-toko dengan harga lebih murah.
Di sejumlah supermarket, harga beras hasil panen terbaru bahkan telah berada di bawah 3.000 yen per 5 kilogram. Beberapa jenis beras panen 2026 juga kini dijual lebih murah dibandingkan beras hasil panen 2025.
Pasokan beras hasil panen 2026 diperkirakan melimpah. Kondisi tersebut membuka kemungkinan harga beras di Jepang kembali turun dalam beberapa waktu mendatang.
Harga beras menjadi perhatian besar di Jepang setelah kelangkaan yang mulai terjadi sekitar musim panas 2024 menyebabkan harga bahan pangan pokok tersebut melonjak tajam.
Pemerintah Jepang kemudian merespons kondisi tersebut dengan melepas sebagian besar cadangan beras darurat ke pasar. Langkah itu dilakukan untuk menambah pasokan dan membantu menstabilkan harga beras.
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