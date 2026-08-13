Drama The Ordinary Jackpot Rilis Poster Baru, Lee Jun Hyuk Tunjukkan Pesona saat Menang Lotre

JawaPos.com - Aktor Korea Lee Jun Hyuk menunjukkan aktingnya di drama berjudul The Ordinary Jackpot.

Dilansir dari Soompi, Kamis (13/8), kali ini ia menjadi Gong Eun Tae, seorang karyawan bagian penjualan biasa yang memenangkan hadiah utama lotre

Meskipun hadiahnya sebesar 1,3 miliar won, tidak cukup besar untuk mengubah hidupnya secara drastis dalam semalam, pengalaman tersebut justru menginspirasinya untuk mengubah dirinya sendiri.

Dengan kekayaan itu, ia kembali masuk kerja keesokan harinya dengan pandangan hidup yang benar-benar berbeda.

Gong Eun Tae adalah seorang ketua tim yang telah bekerja keras demi menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja dan tenang.

Meskipun dipromosikan lebih cepat dibandingkan rekan-rekannya, ia terjepit di antara atasan dan bawahannya karena statusnya sebagai ketua tim termuda.

Poster tersebut menampilkan tiket lotre pemenang hadiah utama bersanding dengan kartu identitas karyawan milik Gong Eun Tae, seorang ketua tim penjualan biasa.

Menurutnya, bekerja adalah prioritas utama, kalimat "Pergi bekerja alih-alih berhenti!" mengisyaratkan pilihannya untuk tetap melanjutkan rutinitas biasanya.