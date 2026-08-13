Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.55 WIB

Drama The Ordinary Jackpot Rilis Poster Baru, Lee Jun Hyuk Tunjukkan Pesona saat Menang Lotre

Lee Jun Hyuk. (Soompi) - Image

Lee Jun Hyuk. (Soompi)

JawaPos.com - Aktor Korea Lee Jun Hyuk menunjukkan aktingnya di drama berjudul The Ordinary Jackpot.

Dilansir dari Soompi, Kamis (13/8), kali ini ia menjadi Gong Eun Tae, seorang karyawan bagian penjualan biasa yang memenangkan hadiah utama lotre

Meskipun hadiahnya sebesar 1,3 miliar won, tidak cukup besar untuk mengubah hidupnya secara drastis dalam semalam, pengalaman tersebut justru menginspirasinya untuk mengubah dirinya sendiri.

Dengan kekayaan itu, ia kembali masuk kerja keesokan harinya dengan pandangan hidup yang benar-benar berbeda.

Gong Eun Tae adalah seorang ketua tim yang telah bekerja keras demi menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja dan tenang.

Meskipun dipromosikan lebih cepat dibandingkan rekan-rekannya, ia terjepit di antara atasan dan bawahannya karena statusnya sebagai ketua tim termuda.

Poster tersebut menampilkan tiket lotre pemenang hadiah utama bersanding dengan kartu identitas karyawan milik Gong Eun Tae, seorang ketua tim penjualan biasa.

Menurutnya, bekerja adalah prioritas utama, kalimat "Pergi bekerja alih-alih berhenti!" mengisyaratkan pilihannya untuk tetap melanjutkan rutinitas biasanya.

Terlihat ia tiba di tempat kerja lebih awal dari siapa pun setelah melewati perjalanan yang menyiksa, namun ia terjebak di tengah tekanan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Drama Korea Terbaru Lee Jun Hyuk “The Ordinary Jackpot” Bakal Tayang September 2026 - Image
Music & Movie

Drama Korea Terbaru Lee Jun Hyuk “The Ordinary Jackpot” Bakal Tayang September 2026

Rabu, 5 Agustus 2026 | 01.45 WIB

Pecinta K-Pop Wajib Tahu! 11 K-Drama yang Satukan Beberapa Idol dari Grup yang Sama - Image
Music & Movie

Pecinta K-Pop Wajib Tahu! 11 K-Drama yang Satukan Beberapa Idol dari Grup yang Sama

Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.37 WIB

Lee Seol, Namkoong Min, Jo Yun Seo Bertemu di Drama The Husband, Apa yang Terjadi? - Image
Music & Movie

Lee Seol, Namkoong Min, Jo Yun Seo Bertemu di Drama The Husband, Apa yang Terjadi?

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 18.52 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore