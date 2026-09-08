Tunjukkan Chemistry di Drama, Lee Jun Hyuk, Seo Hyun Woo, Hong Jin Ki, dan Ha Yul Ri Curi Perhatian

JawaPos.com - Drama Korea The Ordinary Jackpot yang mengisahkan Gong Eun Tae (Lee Jun Hyuk), dikabarkan akan tayang pada 14 September.

Dikutip dari Soompi, Selasa (8/9), drama ini telah merilis foto-foto baru yang memperkenalkan anggota tim Lee Jun Hyuk.

Ia memenangkan lotre sebesar 1,3 miliar won (sekitar $950.000), menginspirasinya untuk mengubah dirinya sendiri.

Foto-foto baru tersebut menampilkan anggota Tim Penjualan 5, ketua tim Gong Eun Tae (Lee Jun Hyuk), asisten manajer Yang Joon Ho (Seo Hyun Woo), serta karyawan baru Park Ki Tae (Hong Jin Ki) dan Lee Ji Hye (Ha Yul Ri).

Pertama, perbedaan kepribadian yang mencolok antara ketua tim Gong Eun Tae dan asisten manajer Yang Joon Ho langsung terlihat.

Menjalani pekerjaannya dengan tenang, Gong Eun Tae memendam emosinya di balik wajah tanpa ekspresi, sementara Yang Joon Ho menunjukkan raut wajah tajam

Menjadi bawahan Gong Eun Tae, Yang Joon Ho adalah seniornya di perusahaan karena bergabung lebih dulu, dimana ia sering kali bersikap semena-mena terhadap ketua timnya.

Park Ki Tae dan Lee Ji Hye, juga diperlihatkan sedang berusaha sebaik mungkin di bawah arahan dua anggota senior tim tersebut.

Meski belum berpengalaman dalam pekerjaan, Park Ki Tae menunjukkan senyum cerah dan sikapnya yang penuh energi dipastikan akan membawa semangat baru bagi Tim Penjualan 5.