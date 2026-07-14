Lee Se Young, Jung Yong Hwa, DK SEVENTEEN, dan Yena Jadi MC Reality Show "Love Against Time" 

Lee Se Young, Jung Yong Hwa, DK SEVENTEEN, Yena ( x @soompi)

JawaPos.com – SBS bersiap melalui program "Love Against Time". Acara ini mengusung konsep romansa yang berbeda dari tayangan kencan pada umumnya dengan menghadirkan peserta berusia 20 hingga 30-an yang pernah didiagnosis mengidap penyakit terminal atau memiliki pengalaman berada di ambang kematian.

Dilansir dari soompi, program ini berangkat dari pertanyaan sederhana namun menyentuh, "Jika waktu hidupmu terbatas, kepada siapa kamu ingin memberikan cintamu?" Dari premis tersebut, "Love Against Time" mengajak para peserta untuk menjalani hubungan yang berfokus pada makna cinta di masa kini dan menghargai setiap momen yang dimiliki.

Keunikan acara ini terletak pada sistem pencocokan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Setiap malam, para peserta pria dan wanita akan saling "bertukar waktu", sebuah mekanisme khusus yang menjadi bagian penting dalam membangun hubungan dan menentukan kedekatan mereka selama mengikuti program.

Deretan studio MC juga menjadi daya tarik tersendiri. Lee Se Young akan memandu acara bersama Jung Yong Hwa CNBLUE, DK SEVENTEEN, serta solois Yena. Kombinasi empat figur populer ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang hangat sekaligus emosional terhadap perjalanan para peserta.

Program ini digarap oleh produser Lee Eun Sol yang sebelumnya dikenal lewat "Fortune Tellers' Love". Ia mengungkapkan ingin menghadirkan kisah nyata tentang anak muda yang memahami betapa berharganya waktu, sehingga mereka mencintai dengan lebih tulus, berani, dan penuh semangat selama kesempatan itu masih ada.

Dengan konsep yang memadukan romansa, refleksi kehidupan, dan harapan, "Love Against Time" diprediksi menjadi salah satu reality show Korea yang paling dinantikan.