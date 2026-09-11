Jeon Do Yeon dan Park Hae Soo Bergabung di Drama Baru The Great Bang Ok Sook

JawaPos.com – Drama “The Great Bang Ok Sook” perkenalkan jajaran pemainya. Drama ini mempertemukan aktris papan atas Jeon Do Yeon dengan Park Hae Soo dalam sebuah kisah yang mengangkat persaingan para ibu rumah tangga.

Selain keduanya, drama tersebut juga menghadirkan Kim Sun Young, Kim Geum Soon, Kim Guk Hee, Woo Jung Won, Kong Sung Ha, dan Baek Hyun Jin.

Jeon Do Yeon akan berperan sebagai Bang Ok Sook, seorang ibu rumah tangga yang sangat memperhatikan kehidupan keluarganya. Ia digambarkan sebagai sosok yang berani dan tidak mudah mundur ketika sesuatu yang dianggap penting mulai terancam.

Sementara itu, Park Hae Soo akan memerankan Park Sang Chul, karakter yang nantinya turut terlibat dalam konflik utama cerita.

Drama ini mengambil latar kawasan tempat tinggal yang menjadi medan persaingan tak biasa. Para karakter perempuan di dalamnya akan berhadapan dengan berbagai persoalan, termasuk harga rumah dan kepentingan keluarga.

Persaingan tersebut perlahan berkembang menjadi pertarungan yang lebih besar ketika masing-masing pihak berusaha melindungi kehidupan dan rumah yang mereka anggap berharga.

Menurut laporan Soompi, Kim Sun Young, Kim Geum Soon, Kim Guk Hee, Woo Jung Won, Kong Sung Ha, dan Baek Hyun Jin juga telah dikonfirmasi bergabung dalam jajaran pemain.