Bertabur Bintang, Cho Jung Seok, Park Hae Soo, dan Claudia Kim akan Bintangi Drama ‘Paper Man’

JawaPos.com – Jadi tontonan menarik, aktor Korea Cho Jung Seok, Park Hae Soo, dan Claudia Kim telah kabarnya akan membintangi drama komedi thriller kriminal baru

Dikutip dari Soompi, Jum’at (12/6), menaui antusias, Netflix mengumumkan produksi dan jajaran pemain drama mendatang mereka, Paper Man (judul sementara).

Chemistry diantara ketiganya kini telah dinantikan, dan penonton penasaran bagaimana alur ceritanya.

Kisah Cha Myung Jo akan dihadirkan, dimana ia adalah seorang pria yang bekerja di sebuah perusahaan pembuat stiker karakter tiruan.

Meskipun secara teknis ia adalah kepala rumah tangga, di rumah ia selalu dibayangi oleh istrinya yang seorang hakim kompeten.

Namun, suatu ketika terungkap secara tidak sengaja ia membuat uang palsu yang begitu sempurna sehingga tak dapat dibedakan dari aslinya.

Kemudian, Cho Jung Seok memerankan Cha Myung Jo, dari seorang pencari nafkah yang tertindas oleh dunia menjadi seorang pria yang terbangun dengan keinginan berbahaya.

Jo Jung-suk menjadi seorang aktor Korea Selatan yang membangun karir melalui teater, membintangi Spring Awakening, Hedwig and the Angry Inch, Grease, dan adaptasi panggung dari The Harmonium in My Memory.

Oh Seung Eop (Park Hae Soo) akan memerankan Wakil Direktur Pertama Divisi Anti-Pemalsuan di Percetakan Uang Korea, yang menjadi penghalang bagi Cha Myung Jo.