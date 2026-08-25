Pemeran Drama The Scarecrow, Park Hae Soo, Punya Anak Kedua!

JawaPos.com – Aktor Korea pemeran The Scarecrow, Park Hae Soo telah menjadi ayah dua anak, yang menjadi perhatian bagi penggemar.

Dilansir dari Soompi, Selasa (25/8), perwakilan dari agensinya BH Entertainment menyatakan, “Putra kedua Park Hae Soo telah lahir kemarin.”

Kemudian mereka menambahkan, “Dia saat ini berada di sisi istrinya, dan ibu serta bayinya dalam keadaan sehat.”

Park Hae Soo menikahi istrinya yang non-selebriti pada Januari 2019 dan menyambut putra pertama mereka pada tahun 2021.

Ia dikenal banyak membintangi proyek termasuk drama Prison Playbook, serial Squid Game, The Price of Confession dan banyak lagi.

Aktingnya mengesankan dalam drama terbaru Scarecrow, yang berakhir pada bulan Mei lalu dengan rating pemirsa sebesar 8,1 persen.

Drama ini berlatar antara tahun 1988 dan 2019, mengikuti dua pria yang terikat oleh berbagai kesialan.

Kang Tae Joo (Park Hae Soo) meluncurkan investigasi skala penuh terhadap kasus pembunuhan berantai Gangseong.

Serial Squid Game menceritakan aktor Seong Gi Hun yang membatalkan rencananya pindah ke AS untuk bersatu kembali dengan putrinya.