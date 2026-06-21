Kim Garam Resmi Debut sebagai Aktris, Eks LE SSERAFIM Tanda Tangani Kontrak dengan Management Koo

JawaPos.com - Setelah cukup lama menjauh dari dunia hiburan, Kim Garam akhirnya membuka lembaran baru dalam perjalanan kariernya.

Mantan member LE SSERAFIM itu resmi menandatangani kontrak eksklusif dengan Management Koo dan akan memulai debutnya sebagai aktris.

Kabar ini diumumkan langsung oleh Management Koo pada 16 Juni 2026. Agensi mengungkapkan bahwa mereka telah lama memperhatikan aktivitas Kim Garam, terutama melalui kanal YouTube pribadinya.

Dari sana, mereka melihat potensi besar, dedikasi, dan kesungguhan Garam dalam mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia akting.

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Management Koo juga mengungkapkan bahwa Kim Garam tidak hanya mengikuti pelatihan akting secara konsisten, tetapi juga terus mengembangkan kemampuan lain seperti belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, hingga bermain gitar secara otodidak.

Menurut agensi, semangat belajarnya menjadi salah satu alasan utama mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan sang artis.

Debut akting ini menjadi aktivitas resmi pertama Kim Garam sejak meninggalkan LE SSERAFIM pada 2022.

Selama beberapa tahun terakhir, ia memilih fokus menjalani kehidupan sebagai mahasiswi sekaligus mempersiapkan diri melalui kelas akting dan membagikan kesehariannya kepada para penggemar lewat YouTube.

Meski sempat diterpa kontroversi di awal kariernya sebagai idol, langkah baru Kim Garam sebagai aktris kini menarik perhatian publik.