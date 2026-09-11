'Buat Apa Jadi Baik kalau yang Jahat Selalu Menang?' Arda Hatna Beri Perspektif Lewat Single Terbaru

JawaPos.com - Pertanyaan 'kenapa hidup terasa tidak adil' menjadi kegelisahan yang dituangkan Arda Hatna dalam karya terbarunya berjudul “Matematika Tuhan Berbeda”.

Lagu tersebut lahir dari perenungan tentang perjalanan hidup, terutama ketika usaha yang dilakukan seseorang belum menghasilkan sesuatu sesuai harapan.

Ada kalanya seseorang sudah bekerja keras tetapi rezeki terasa belum datang. Ada pula yang berusaha menjadi orang baik, namun justru menghadapi kekecewaan dan perlakuan yang menyakitkan.

Situasi semacam itu kerap membuat manusia mempertanyakan banyak hal. Mengapa doa belum terjawab? Mengapa jalan yang dipilih terasa semakin sulit? Dan, yang paling mendasar, mengapa Tuhan seolah memberikan hasil yang berbeda dari apa yang selama ini diperjuangkan?

Lewat “Matematika Tuhan Berbeda”, Arda Hatna mengajak pendengar melihat persoalan tersebut dari sudut pandang lain.

Arda mengatakan, manusia memiliki keterbatasan dalam membaca perjalanan hidup. Apa yang terlihat sebagai kehilangan, kegagalan, atau keterlambatan belum tentu memiliki arti yang sama dalam perhitungan Tuhan.

“Saya membuat lagu ini bukan karena saya sudah menemukan semua jawaban tentang hidup. Justru karena saya masih belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa saya pahami," kata Arda Hatna.

"Kadang kita merasa sudah berusaha maksimal, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Dari situ saya belajar bahwa mungkin bukan Tuhan yang salah menghitung, tetapi kita yang memakai rumus yang berbeda,” imbuhnya.