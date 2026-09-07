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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 8 September 2026 | 06.06 WIB

Lirik Lagu Nempel di Kepala, Judul Malah Hilang! 7 Karakter yang Dikaitkan dengan Kebiasaan Ini

Ilustrasi seseorang yang susah mengingat judul tapi tidak dengan liriknya - Image

Ilustrasi seseorang yang susah mengingat judul tapi tidak dengan liriknya

JawaPos.com - Pernah mendengar sebuah lagu lalu langsung bisa menyanyikan hampir seluruh liriknya, tetapi justru kebingungan ketika ditanya judulnya? Kondisi seperti ini cukup umum terjadi. Ada orang yang sangat mudah mengingat nama lagu dan penyanyinya, sementara sebagian lainnya lebih kuat mengingat potongan lirik, melodi, atau suasana yang ditimbulkan oleh lagu tersebut.

Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan cara seseorang memberikan perhatian dan menyimpan informasi dalam ingatan. Artinya, lupa judul lagu meski hafal liriknya tidak otomatis menunjukkan seseorang memiliki daya ingat yang buruk.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah karakter yang disebut dapat dikaitkan dengan orang yang lebih mudah mengingat lirik dibandingkan judul lagu. Meski demikian, ciri-ciri berikut sebaiknya tidak dianggap sebagai kesimpulan psikologis yang berlaku untuk semua orang.

1. Lebih Memperhatikan Isi daripada Nama

Sebagian orang lebih tertarik pada pesan dan cerita dibandingkan identitas sebuah karya. Ketika mendengar lagu, perhatian mereka mungkin langsung tertuju pada kata-kata yang digunakan, kisah di baliknya, atau pesan yang ingin disampaikan.

Akibatnya, lirik dapat melekat kuat dalam ingatan, sedangkan judul yang hanya terdiri dari beberapa kata justru lebih mudah terlupakan.

2. Peka terhadap Kata dan Bahasa

Lirik merupakan rangkaian kata yang dipadukan dengan irama dan emosi. Orang yang mudah mengingat lirik mungkin mempunyai perhatian yang cukup kuat terhadap penggunaan bahasa.

Mereka bisa saja lebih mudah mengingat kalimat, ungkapan, percakapan, atau cerita. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan tersebut dapat terlihat dari kebiasaan menikmati tulisan, berbicara, atau mengekspresikan gagasan melalui kata-kata.

3. Mudah Terhubung dengan Emosi

Sebuah lagu sering kali meninggalkan kesan bukan karena judulnya, melainkan karena perasaan yang muncul ketika mendengarnya. Lirik tertentu bahkan dapat mengingatkan seseorang pada pengalaman yang pernah dilalui.

Orang yang kuat mengingat bagian lirik mungkin lebih memperhatikan nuansa emosional dalam sebuah lagu. Mereka dapat lebih mudah menghubungkan kata-kata dengan perasaan, situasi, atau pengalaman pribadi.

4. Cenderung Memahami Sesuatu melalui Konteks

Judul biasanya hanya memberikan petunjuk singkat mengenai sebuah lagu. Sebaliknya, keseluruhan lirik menyajikan cerita dan konteks yang lebih lengkap.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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