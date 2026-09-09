Jangan Dianggap Sepele, Kebiasaan Memutar Lagu Berulang Bisa Berkaitan dengan 7 Hal Ini

Ciri kepribadian orang yang memutar lagu berulang sampai bosan kata Psikologi
JawaPos.com – Pernah menemukan satu lagu yang begitu disukai hingga diputar berkali-kali dalam sehari? Bagi sebagian orang, mendengarkan lagu yang sama berulang kali bahkan terasa menyenangkan meski sudah mengetahui setiap bagian melodinya.
Kebiasaan tersebut ternyata dapat berkaitan dengan berbagai alasan psikologis. Lagu yang familiar dapat memberikan rasa nyaman, membantu seseorang mengelola emosi, atau bahkan menjadi teman ketika sedang bekerja dan beraktivitas.
Namun, kebiasaan mengulang lagu tentu tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menentukan kepribadian seseorang. Setiap orang memiliki alasan berbeda ketika memilih musik yang ingin didengarkan.
Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah kecenderungan yang dapat dikaitkan dengan orang yang gemar memutar lagu favorit berulang kali.
Berikut tujuh di antaranya.
Kebiasaan mendengarkan satu lagu berkali-kali tidak selalu berarti seseorang cepat bosan terhadap hal baru. Justru, dalam penafsiran psikologis tertentu, hal ini dapat menunjukkan ketertarikan untuk mengeksplorasi sebuah pengalaman secara lebih mendalam.
Semakin sering sebuah lagu didengarkan, semakin banyak detail yang mungkin diperhatikan. Mulai dari perubahan nada, instrumen yang sebelumnya tidak terdengar, hingga makna tertentu dalam lirik.
Bagi sebagian orang, menikmati lagu bukan hanya tentang mendengarkan keseluruhan musik. Mereka dapat merasa tertarik untuk memahami setiap bagian dan menemukan sesuatu yang baru dari karya yang sama.
Musik memiliki hubungan yang erat dengan suasana hati. Seseorang dapat memilih lagu tertentu karena merasa musik tersebut mampu menggambarkan perasaan yang sedang dialami.
Orang yang sering mengulang lagu favorit mungkin menjadikan musik sebagai salah satu cara untuk memproses atau menyalurkan emosi.
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Jawa Pos
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