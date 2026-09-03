Kim Ji Won Jadi Dokter Bedah Jenius Tanpa Toleransi Kesalahan di Drama ‘Doctor X’ 

Kim ji won (x @soompi

JawaPos.com – Kim Ji Won menunjukkan transformasi yang berbeda dalam drama terbaru SBS, ‘Doctor X’.

Berdasarkan serial Jepang populer dengan judul yang sama, drama medis noir ini mengikuti Gye Soo Jung, seorang dokter bedah jenius yang membuktikan kemampuan seorang dokter melalui keterampilan medisnya di tengah sistem rumah sakit yang dipenuhi korupsi.

Kim Ji Won tampil jauh dari gambaran dokter pada umumnya. Alih-alih mengenakan jas putih, Gye Soo Jung terlihat mengenakan mantel kulit hitam yang memperkuat kesan berani dan misterius.

Tatapan tajam serta ekspresi penuh keyakinan menunjukkan sosok dokter yang tidak memberikan ruang sedikit pun bagi kesalahan, terutama ketika berada di ruang operasi.

Gye Soo Jung merupakan dokter bedah yang dikirim oleh sebuah agensi penyedia dokter ke Rumah Sakit Universitas Guseo.

Dengan kemampuan operasi yang luar biasa, ia mampu mendominasi hierarki rumah sakit yang korup seorang diri.

Karakter tersebut digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah tunduk pada aturan maupun kekuasaan, selama hal itu bertentangan dengan prinsipnya sebagai dokter.

Tim produksi memberikan pujian tinggi terhadap penampilan Kim Ji Won. Mereka menyebut bahwa sejak proses syuting pertama, intonasi suara, tatapan mata, hingga kebiasaan kecil sang aktris sudah begitu menyatu dengan karakter Gye Soo Jung.

Bahkan, tim produksi mengaku sulit membayangkan sosok Gye Soo Jung diperankan oleh aktris lain.

Karakter Gye Soo Jung juga diposisikan sebagai sosok “medical dark hero”, yang membuat Doctor X tidak sekadar menghadirkan kisah tentang operasi dan kehidupan rumah sakit.

Konflik dengan sistem medis yang dikuasai kepentingan serta korupsi akan menjadi bagian penting dari perjalanan sang dokter dalam mempertahankan keyakinannya terhadap profesi yang dijalani.

Drama ‘Doctor X’ dijadwalkan tayang perdana pada 9 Oktober 2026. Dengan Kim Ji Won sebagai pusat cerita dan karakter dokter jenius yang memiliki gaya serta prinsip berbeda dari kebanyakan tokoh medis dalam drama Korea, serial ini menjadi salah satu tontonan yang menarik dinantikan pada musim gugur tahun ini.