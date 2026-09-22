Siap-siap, Sung Han Bin ZEROBASEONE akan Debut Solo, Rilis EP Pertama ‘DEAD:ALIVE’

Sung Han Bin ZEROBASEONE. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Memiliki kepopuleran, Sung Han Bin salah satu anggota boygrup Korea ZEROBASEONE Bersiap debut solo.
Dikutip dari Soompi, Selasa (22/9), dengan bakat yang dimiliki, penggemar makin menanti karya terbarunya untuk selanjutnya.
Tepatnya pada tanggal 22 September, jadwal rilis untuk EP solo pertama anggota ZEROBASEONE ini, DEAD:ALIVE, telah diungkap.
Menjadi perhatian tersendiri, nantinya album ini dijadwalkan rilis pada tanggal 12 Oktober pukul 18.00 KST.
Pada 29 September, track list nya akan dirilis, pastinya telah dinanti penggemar yang mendukungnya sejak awal.
Menimbulkan antusiasme, untuk teaser MV nya dijadwalkan rilis pada 09 Oktober 2026 mendatang.
ZB1 dikenal sebagai boygrup Korea Selatan yang dibentuk melalui program kompetisi realitas Mnet Boys Planet dan dikelola oleh WakeOne.
Debut pada 10 Juli 2023, grup ini terdiri dari sembilan anggota yaitu Kim Ji-woong, Zhang Hao, Sung Han-bin, Seok Matthew, Kim Tae-rae, Ricky, Kim Gyu-vin, Park Gun-wook, dan Han Yu-jin.
Mereka debut dengan merilis extended play (EP) Youth in the Shade dan sukses secara komersial yaitu terjual lebih dari dua juta unit.
Tak hanya itu, mereka juga berhasil berada di puncak di South Korean Circle Album Chart, dan menjadi salah satu album terlaris di seluruh dunia
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