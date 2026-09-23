Sung Han Bin ZEROBASEONE Siap Debut Solo, EP Perdana DEAD:ALIVE Rilis Oktober

sung han bin (x @tang_kira)

JawaPos.com – Sung Han Bin ZEROBASEONE makin dekat dengan debut solonya. Setelah sebelumnya mengumumkan rencana debut solo pada Oktober, kini sang idol merilis scheduler untuk EP pertamanya yang berjudul “DEAD:ALIVE”.

Menurut laporan Soompi, album tersebut akan resmi dirilis pada 12 Oktober 2026, menandai dimulainya perjalanan baru Han Bin sebagai solois.

Scheduler yang diperkenalkan menghadirkan visual bernuansa gelap dan misterius. Dalam gambar tersebut terlihat bagian punggung dengan kesan memar dan luka, sementara seekor kupu-kupu merah menciptakan kontras yang mencolok.

Visual ini seolah memberikan gambaran awal mengenai konsep DEAD:ALIVE yang membawa cerita tentang perubahan dan keberanian untuk keluar dari batasan diri.

Rangkaian promosi akan dimulai pada 28 September melalui perilisan performance video bertajuk “Killin’ Me”. Setelah itu, Han Bin akan menghadirkan berbagai materi promosi secara bertahap, mulai dari tracklist, concept photo, concept film, highlight medley, poster video musik, hingga teaser.

Seluruh rangkaian tersebut akan mengantarkan penggemar menuju perilisan resmi EP DEAD:ALIVE pada 12 Oktober.

DEAD:ALIVE menjadi EP solo pertama Sung Han Bin sejak debutnya. Konsep album ini menggambarkan proses “self-transcendence” atau melampaui diri sendiri, yakni keberanian untuk menerobos batas dan ketakutan yang selama ini menjadi penghalang.

Melalui karya tersebut, Han Bin berkesempatan memperlihatkan warna musikal dan sisi dirinya yang lebih personal di luar aktivitasnya bersama ZEROBASEONE.

Debut solo ini menjadi langkah baru bagi Han Bin setelah sekitar tiga tahun berkarier bersama ZEROBASEONE. Sejak debut, ia dikenal sebagai leader sekaligus performer utama grup dan telah menunjukkan kemampuan dalam vokal, dance, serta berbagai aktivitas di dunia hiburan.

Kini, pengalaman yang dikumpulkannya selama berkarier bersama grup akan menjadi bagian dari perjalanan menuju identitasnya sebagai solois.

Dengan konsep penuh simbol dan jadwal promosi yang mulai terungkap, DEAD:ALIVE membuka babak baru dalam perjalanan musik Sung Han Bin. EP pertama tersebut akan mulai tersedia untuk pre-order pada 22 September, sementara perilisan digital dijadwalkan pada 12 Oktober.

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