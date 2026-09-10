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Leni Setya Wati
Kamis, 10 September 2026 | 19.05 WIB

Lee Joon-gi Bintangi Drama Global kiDnap GAME Bersama Sakaguchi Kentaro

lee joon gi (x @soompi) - Image

lee joon gi (x @soompi)

JawaPos.com – Lee Joon-gi kembali ke layar kaca melalui Drama berskala internasional. Ia akan membintangi drama thriller terbaru berjudul ** kiDnap GAME ** bersama Sakaguchi Kentaro.

Drama ini menjadi proyek kolaborasi yang mempertemukan industri hiburan Korea Selatan, Jepang, dan Hong Kong.

kiDnap GAME mengangkat kisah penculikan misterius yang terjadi secara bersamaan di tujuh kota Asia, yakni Seoul, Tokyo, Taipei, Singapura, Bangkok, Manila, dan Naha.

Dalam permainan penuh risiko tersebut, sejumlah orang dipaksa menjalankan misi masing-masing demi menyelamatkan orang yang mereka cintai.

Lee Joon-gi memerankan Han Ki-joo, seorang ahli bedah yang kehidupannya berubah drastis setelah putrinya yang memiliki gangguan penglihatan diculik.

Demi menyelamatkan sang anak, ia dipaksa menghadapi pilihan-pilihan ekstrem yang bertentangan dengan prinsip hidupnya sebagai seorang dokter.

Sementara itu, Sakaguchi Kentaro berperan sebagai Niide Toshiro, detektif Jepang yang dikenal memiliki rasa keadilan kuat dan terus mengejar kebenaran di balik kasus tersebut.

Menurut laporan Dispatch, drama ini diproduksi melalui kerja sama perusahaan produksi dari Korea Selatan, Jepang, dan Hong Kong.

Lee Joon-gi dan Sakaguchi Kentaro menjadi dua karakter utama yang sama-sama masuk ke dalam permainan berbahaya demi menyelamatkan orang terdekat mereka.

Hubungan keduanya pun diprediksi menjadi salah satu daya tarik utama cerita karena mereka bisa saja bekerja sama ataupun berhadapan satu sama lain.

Editor: Hanny Suwindari
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