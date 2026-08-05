Kentaro Sakaguchi dan Lee Joon Gi Beradu Akting yang Mendebarkan dalam Series kiDnap GAME

Poster drama kiDnap GAME. (Fuji Television) JawaPos.com - Fuji Television kembali menghadirkan serial drama terbaru, yang mempertemukan Kentaro Sakaguchi dan Lee Joon Gi dalam permainan hidup dan mati. Selain Kentaro Sakaguchi dan Lee Joon Gi, serial ini menghadirkan Alice Ko (Taipei), Stanley Yau (Hong Kong), Carrie Wong (Singapore), Joel Torre (Manila), serta Praew Narupornkamol Chaisang (Bangkok). kiDnap GAME bercerita tentang, tujuh kota besar Asia lumpuh oleh gelombang penculikan yang terjadi secara bersamaan. Di tengah kepanikan, keluarga para korban menerima satu pesan mengerikan, “Seberapa jauh Anda bersedia melangkah untuk menyelamatkan orang yang Anda cintai? Hanya satu yang dapat diselamatkan.”

Sakaguchi memerankan Toshiro Niide, seorang detektif yang istrinya yaitu Saori, diculik.

Sedangkan Lee Joon Gi berperan sebagai Han Ki-joo, dokter bedah yang kehilangan putrinya dalam penculikan serupa.

Keduanya menerima pesan yang sama dan, tanpa pernah menginginkannya, menjadi peserta kiDnap GAME.

Agar orang yang mereka cintai dapat diselamatkan, mereka harus menyelesaikan misi sebelum peserta lain.

Setiap peserta menerima perintah yang berbeda. Masalahnya, permainan itu hanya menjanjikan keselamatan bagi satu korban.

Niide dan Ki Joo pun dihadapkan pada pilihan sulit, antara bekerja sama untuk menemukan dalang permainan atau saling menjatuhkan demi keluarga masing-masing.

Visual teaser kedua yang baru dirilis, menampilkan tatapan tegang kedua karakter saat menghadapi sosok di balik permainan.

Teaser trailer perdana juga memperlihatkan cuplikan pertama dari dunia kiDnap GAME dan skala ancaman yang membentang melintasi Asia.

Permainan dimulai dari penculikan yang mengguncang Tokyo, Seoul, Taipei, Singapore, Bangkok, Naha, dan Manila.

Tujuh orang asing dengan kewarganegaraan, latar belakang, dan keyakinan berbeda dipertemukan oleh keadaan.

Namun, alasan mereka dipilih, serta tujuan sebenarnya dari sang dalang menjadi misteri utama yang menggerakkan cerita.

kiDnap GAME diproduksi sebagai proyek berskala besar melalui kolaborasi Fuji Television, MakerVille, dan SIMSTORY.

Pengambilan gambar dilakukan di Jepang serta sejumlah kota internasional. Penayangan dan streaming secara simultan telah dikonfirmasi di 18 negara.

Premis tersebut menjadi awal kiDnap GAME, serial yang akan mengisi slot drama pada Selasa pukul 21.00 di Jepang mulai bulan Oktober 2026.