Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Rabu, 9 September 2026 | 21.01 WIB

Drama Thriller Baru Lee Joon Gi dan Sakaguchi Kentaro ‘kiDnap GAME’ akan Tayang dalam Waktu Dekat

Lee Joon Gi dan Sakaguchi Kentaro. Sumber foto: Soompi - Image

Lee Joon Gi dan Sakaguchi Kentaro. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Dijadwalkan tayang perdana pada 6 Oktober pukul 22.00 KST, drama mendatang kiDnap GAME telah merilis poster karakter baru

Dilansir dari Soompi, Rabu (9/9),  drama thriller ini berpusat pada kasus penculikan belum pernah terjadi sebelumnya yang berlangsung secara bersamaan di tujuh kota di Asia, Seoul, Tokyo, Taipei, Singapura, Bangkok, Naha, dan Manila.

Kisahnya mengikuti tujuh individu yang masing-masing diberi misi berbeda dan dipaksa masuk ke dalam permainan bertahan hidup yang mematikan.

Kemudian  mereka harus menyelesaikan tugas masing-masing lebih cepat dari yang lain demi menyelamatkan orang-orang terkasih dan bertahan hidup.

Sakaguchi Kentaro berperan sebagai Nīide Toshiro, seorang detektif Jepang yang tanpa henti mengejar kebenaran di balik kasus tersebut.

Demi menyelamatkan istri tercintanya ia terjun langsung ke pusat permainan besar, ia juga memiliki rasa keadilan tinggi dan kemampuan berpikir tenang

Lee Joon Gi memerankan Han Ki Joo, seorang dokter bedah jenius yang terpaksa membuat pilihan-pilihan yang tak terbayangkan setelah putrinya dengan gangguan penglihatan diculik.

Sempat menjadi dokter yang berdedikasi menyelamatkan nyawa, ia kini dihadapkan pada pilihan-pilihan ekstrem demi melindungi keluarganya

Terlihat tatapan tajam dan teguh dari Nīide Toshiro dan Han Ki Joo, yang masing-masing memandang ke arah berbeda, menyiratkan ketegangan hebat di antara keduanya

Tim produksi menyatakan, “‘kiDnap GAME’ adalah sebuah thriller psikologis berskala global yang mengeksplorasi pilihan serta keyakinan manusia dalam situasi ekstrem.”

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kentaro Sakaguchi dan Lee Joon Gi Beradu Akting yang Mendebarkan dalam Series kiDnap GAME - Image
Entertainment

Kentaro Sakaguchi dan Lee Joon Gi Beradu Akting yang Mendebarkan dalam Series kiDnap GAME

Kamis, 6 Agustus 2026 | 02.12 WIB

Jeon Jong Seo Gabung Lee Joon Gi dan Kim Do Hoon di Film Historis Aksi 'Dochabi' - Image
Entertainment

Jeon Jong Seo Gabung Lee Joon Gi dan Kim Do Hoon di Film Historis Aksi 'Dochabi'

Rabu, 29 Juli 2026 | 16.18 WIB

Lee Joon Gi Dikabarkan Dapat Tawaran Bintangi Drama Sejarah Netflix Dochabi - Image
Music & Movie

Lee Joon Gi Dikabarkan Dapat Tawaran Bintangi Drama Sejarah Netflix Dochabi

Selasa, 23 Juni 2026 | 05.22 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore