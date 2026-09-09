Drama Thriller Baru Lee Joon Gi dan Sakaguchi Kentaro ‘kiDnap GAME’ akan Tayang dalam Waktu Dekat

JawaPos.com – Dijadwalkan tayang perdana pada 6 Oktober pukul 22.00 KST, drama mendatang kiDnap GAME telah merilis poster karakter baru

Dilansir dari Soompi, Rabu (9/9), drama thriller ini berpusat pada kasus penculikan belum pernah terjadi sebelumnya yang berlangsung secara bersamaan di tujuh kota di Asia, Seoul, Tokyo, Taipei, Singapura, Bangkok, Naha, dan Manila.

Kisahnya mengikuti tujuh individu yang masing-masing diberi misi berbeda dan dipaksa masuk ke dalam permainan bertahan hidup yang mematikan.

Kemudian mereka harus menyelesaikan tugas masing-masing lebih cepat dari yang lain demi menyelamatkan orang-orang terkasih dan bertahan hidup.

Sakaguchi Kentaro berperan sebagai Nīide Toshiro, seorang detektif Jepang yang tanpa henti mengejar kebenaran di balik kasus tersebut.

Demi menyelamatkan istri tercintanya ia terjun langsung ke pusat permainan besar, ia juga memiliki rasa keadilan tinggi dan kemampuan berpikir tenang

Lee Joon Gi memerankan Han Ki Joo, seorang dokter bedah jenius yang terpaksa membuat pilihan-pilihan yang tak terbayangkan setelah putrinya dengan gangguan penglihatan diculik.

Sempat menjadi dokter yang berdedikasi menyelamatkan nyawa, ia kini dihadapkan pada pilihan-pilihan ekstrem demi melindungi keluarganya

Terlihat tatapan tajam dan teguh dari Nīide Toshiro dan Han Ki Joo, yang masing-masing memandang ke arah berbeda, menyiratkan ketegangan hebat di antara keduanya