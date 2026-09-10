Suzy dan Lee Jin-wook Kembali Bertemu, ‘7 O’Clock Breakfast’ Siap Tayang Desember

suzy dan lee jin wook (x @soompi)
JawaPos.com – Suzy dan Lee Jin-wook kembali menyapa penonton melalui film romantis terbaru mereka, “7 O’Clock Breakfast Club for the Brokenhearted”.
Film garapan sutradara Lim Sun-ae tersebut akan hadir di bioskop pada Desember 2026, membawa kisah tentang dua orang yang sama-sama terluka setelah hubungan asmara mereka berakhir.
Film ini sebelumnya juga telah mendapat perhatian melalui pemutaran festival dan dikenal mengusung kisah romantis yang intim.
Cerita berawal ketika seorang pria dan perempuan yang masih terjebak dalam luka masa lalu bertemu dalam sebuah pertemuan khusus bagi orang-orang yang mengalami patah hati.
Suzy memerankan Sa-gang, sementara Lee Jin-wook berperan sebagai Ji-hoon. Pertemuan tersebut perlahan membuat keduanya kembali berhadapan dengan perasaan, kehilangan, dan keinginan untuk menemukan penutup dari hubungan masa lalu.
Poster terbaru film memperlihatkan Sa-gang dan Ji-hoon dengan ekspresi yang menyiratkan kesedihan setelah berpisah dari orang yang pernah mereka cintai.
Kalimat “It’s over, but I want to end it” yang terpampang pada poster semakin memperkuat nuansa emosional film sekaligus memunculkan rasa penasaran tentang bagaimana kedua karakter tersebut berusaha benar-benar melepaskan masa lalu.
Menurut Dispatch, trailer film dibuka dengan narasi Sa-gang yang mengungkapkan kesulitannya untuk melanjutkan hidup meski hubungan cintanya telah berakhir.
Ji-hoon juga menghadapi pergulatan serupa hingga menyadari bahwa dirinya mungkin selama ini masih mempertahankan hubungan yang telah lama berakhir demi menyelamatkan dirinya sendiri.
Adegan emosional tersebut memperlihatkan bagaimana keduanya sama-sama berusaha menemukan makna dari perpisahan.
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Jawa Pos
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