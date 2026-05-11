Kisah Jujur Yura Girls Day yang Pernah Menangis Karena Suzy

JawaPos.com - Yura Girls Day kembali mencuri perhatian setelah membagikan cerita jujur tentang masa-masa awal debutnya di industri K-pop.

Pada 8 Mei 2026, Yura mengunggah video baru di kanal YouTube pribadinya bersama sesama member Sojin.

Dalam video tersebut, keduanya mengenang masa trainee hingga awal debut bersama Girls Day.

Yura kemudian mulai membahas pengalaman paling berat yang pernah ia alami saat masih menjadi idol rookie. Salah satunya adalah aturan penimbangan berat badan harian yang wajib dilakukan.

Namun bukan hanya soal diet ketat, Yura juga mengaku pernah mengalami krisis percaya diri setelah bertemu langsung dengan idol-idol lain.

Ia secara khusus menyebut Suzy dan Jiyeon sebagai sosok yang membuatnya sangat terkejut saat pertama kali melihat mereka secara langsung.

Yura mengatakan sebelum datang ke Seoul dari Ulsan, dirinya merasa cukup percaya diri dengan penampilannya sendiri.

Namun setelah masuk ke dunia hiburan dan bertemu banyak idol cantik di program Bouquet, rasa percaya dirinya langsung runtuh.

Menurut pengakuannya, ia sampai merasa dirinya tidak cantik lagi setelah melihat visual Suzy dan Jiyeon dari dekat.

"Aku terkejut saat pertama kali melihat Suzy. Dan melihat Jiyeon juga mengejutkan... Aku langsung merasa sedih setelah itu, jadi aku pergi ke bilik sendirian dan menangis... Aku berpikir, Aku tidak cantik," ucapnya dikutip dari Allkpop.

Kini, cerita tersebut justru dikenang lucu oleh Yura dan Sojin sekaligus mendapat pujian dari banyak penggemar karena kejujurannya.