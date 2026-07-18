Suzy Curi Perhatian dengan Penampilan Menawan di Acara Brand Hair Care 

suzy (x @shuzkay

JawaPos.com – Suzy menjadi pusat perhatian setelah membagikan sederet foto di balik layar pemotretan.

Dilansir dari The Chosun, penyanyi sekaligus aktris tersebut memperlihatkan momen saat menghadiri acara pop-up sebuah merek perawatan rambut yang ia wakili.

Unggahan itu langsung dibanjiri pujian dari penggemar berkat penampilannya yang elegan dan memancarkan pesona khasnya.

Suzy tampil memikat mengenakan gaun merah off-shoulder bergaya korset yang dipadukan dengan rambut hitam panjang tergerai.

Penampilannya yang anggun semakin menonjol berkat siluet tubuh yang ramping dan proporsi yang elegan, menciptakan kesan mewah sekaligus feminin di setiap potret.

Suzy juga memperlihatkan sisi santainya di balik proses pemotretan. Salah satu foto memperlihatkan dirinya memegang buket bunga dan kipas bermotif camellia sambil memberikan tatapan ceria ke arah kamera.

Di momen lain, ia tampak duduk di ruang tunggu sembari tersenyum hangat saat dirias oleh para staf, menunjukkan suasana kerja yang akrab dan penuh kenyamanan.

Potret dari samping turut menjadi sorotan karena menampilkan garis wajah Suzy yang tegas serta profilnya yang khas.

Detail visual tersebut semakin mempertegas citra elegan yang selama ini melekat pada aktris tersebut, sehingga tak heran jika unggahannya kembali menarik perhatian penggemar di berbagai negara.

Selain itu, Suzy juga terus memperkuat karier aktingnya. Dalam beberapa tahun terakhir, ia konsisten membintangi beragam proyek original di platform OTT, memperlihatkan transformasi sebagai aktris dengan kemampuan yang semakin matang.

Dari unggahan terbaru ini, Suzy sekali lagi membuktikan mengapa dirinya tetap menjadi salah satu ikon fesyen dan kecantikan Korea Selatan.

Perpaduan gaya yang sederhana namun berkelas, ditambah pesona alami yang dimilikinya, membuat setiap kemunculannya selalu berhasil mencuri perhatian publik dan penggemar global.