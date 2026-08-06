Tren Remake Kuasai K-Pop 2026, Lagu-Lagu Legendaris Hadir dalam Warna Modern

JawaPos.com - Industri musik Korea Selatan tengah mengalami kebangkitan tren lagu remake, di mana karya-karya legendaris kembali diperkenalkan kepada publik melalui interpretasi baru dari generasi musisi masa kini.

Fenomena ini tak hanya membangkitkan nostalgia bagi pendengar lama, tetapi juga memperkenalkan lagu-lagu klasik kepada generasi yang lebih muda dengan aransemen yang lebih modern.

Menurut laporan allkpop, semakin banyak penyanyi dan grup K-pop memilih membawakan ulang lagu-lagu populer dari era 1990-an hingga awal 2000-an.

Alih-alih sekadar menyalin versi asli, para musisi menghadirkan sentuhan baru melalui aransemen yang lebih segar, gaya vokal yang berbeda, hingga perpaduan genre seperti pop, R&B, rock, dan elektronik. Pendekatan ini membuat lagu-lagu lama terasa relevan tanpa kehilangan identitas aslinya.

Tren tersebut juga dinilai menguntungkan kedua belah pihak. Bagi penyanyi generasi baru, remake menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan musikal sekaligus memperluas jangkauan pendengar.

Sementara itu, pencipta dan penyanyi asli memperoleh kembali perhatian publik terhadap katalog musik mereka, bahkan tidak sedikit lagu lama yang kembali memasuki tangga lagu digital setelah versi remake dirilis.

Popularitas remake juga didorong oleh perkembangan platform streaming dan media sosial. Lagu-lagu lama yang dihidupkan kembali sering kali menjadi viral di berbagai platform berkat tantangan video pendek, cuplikan drama Korea, hingga rekomendasi playlist.

Hal ini membuat karya klasik mampu bersaing dengan rilisan baru di tengah persaingan industri musik yang semakin ketat.

Meski demikian, kesuksesan sebuah remake tetap bergantung pada kemampuan artis dalam menghadirkan identitas baru tanpa menghilangkan esensi lagu asli.