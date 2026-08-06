Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 6 Agustus 2026 | 17.37 WIB

Tren Remake Kuasai K-Pop 2026, Lagu-Lagu Legendaris Hadir dalam Warna Modern

youngK (x @day6official) - Image

youngK (x @day6official)

JawaPos.com - Industri musik Korea Selatan tengah mengalami kebangkitan tren lagu remake, di mana karya-karya legendaris kembali diperkenalkan kepada publik melalui interpretasi baru dari generasi musisi masa kini.

Fenomena ini tak hanya membangkitkan nostalgia bagi pendengar lama, tetapi juga memperkenalkan lagu-lagu klasik kepada generasi yang lebih muda dengan aransemen yang lebih modern.

Menurut laporan allkpop, semakin banyak penyanyi dan grup K-pop memilih membawakan ulang lagu-lagu populer dari era 1990-an hingga awal 2000-an.

Alih-alih sekadar menyalin versi asli, para musisi menghadirkan sentuhan baru melalui aransemen yang lebih segar, gaya vokal yang berbeda, hingga perpaduan genre seperti pop, R&B, rock, dan elektronik. Pendekatan ini membuat lagu-lagu lama terasa relevan tanpa kehilangan identitas aslinya.

Tren tersebut juga dinilai menguntungkan kedua belah pihak. Bagi penyanyi generasi baru, remake menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan musikal sekaligus memperluas jangkauan pendengar.

Sementara itu, pencipta dan penyanyi asli memperoleh kembali perhatian publik terhadap katalog musik mereka, bahkan tidak sedikit lagu lama yang kembali memasuki tangga lagu digital setelah versi remake dirilis.

Popularitas remake juga didorong oleh perkembangan platform streaming dan media sosial. Lagu-lagu lama yang dihidupkan kembali sering kali menjadi viral di berbagai platform berkat tantangan video pendek, cuplikan drama Korea, hingga rekomendasi playlist.

Hal ini membuat karya klasik mampu bersaing dengan rilisan baru di tengah persaingan industri musik yang semakin ketat.

Meski demikian, kesuksesan sebuah remake tetap bergantung pada kemampuan artis dalam menghadirkan identitas baru tanpa menghilangkan esensi lagu asli. 

Ketika keseimbangan itu tercapai, remake bukan sekadar mengulang masa lalu, melainkan menjadi jembatan yang menghubungkan lintas generasi melalui musik yang tetap relevan sepanjang waktu.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Cari Nasi Padang Enak di Jakarta? Ini 10 Tempat Legendaris yang Wajib Masuk Daftar - Image
Kuliner

Cari Nasi Padang Enak di Jakarta? Ini 10 Tempat Legendaris yang Wajib Masuk Daftar

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04.06 WIB

Kuliner Legendaris Kediri, Dari Soto Ayam Berusia Hampir Seabad hingga Sate Kambing Empuk yang Bikin Ketagihan di Setiap Gigitan - Image
Kuliner

Kuliner Legendaris Kediri, Dari Soto Ayam Berusia Hampir Seabad hingga Sate Kambing Empuk yang Bikin Ketagihan di Setiap Gigitan

Selasa, 28 Juli 2026 | 23.26 WIB

Kulineran di Solo, Dari Timlo Legendaris yang Hangatkan Pagi hingga Ayam Kampung Gurih yang Rela Dikejar Jauh Demi Sepotong Rasa - Image
Kuliner

Kulineran di Solo, Dari Timlo Legendaris yang Hangatkan Pagi hingga Ayam Kampung Gurih yang Rela Dikejar Jauh Demi Sepotong Rasa

Selasa, 28 Juli 2026 | 20.15 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

3

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

4

Hasil Piala Presiden: Persebaya Surabaya vs Arema FC 1-0, Yuran Fernandes Gacor!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

8

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

9

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

10

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore