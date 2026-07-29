Jeon Jong Seo Gabung Lee Joon Gi dan Kim Do Hoon di Film Historis Aksi 'Dochabi'

Jeon jonv sel, lee joon gi, kim do hoon (x @soompi)
JawaPos.com – Film Korea kembali menghadirkan proyek baru dengan jajaran pemain bertabur bintang. Aktris Jeon Jong Seo dikabarkan sedang dalam tahap pembicaraan untuk membintangi film terbaru berjudul Dochabi, yang juga mengincar Kim Do Hoon sebagai pemeran utama dan Lee Joon Gi sebagai karakter antagonis.
Menurut laporan soompi, agensi Jeon Jong Seo, ANDMARQ, menyampaikan bahwa sang aktris telah menerima tawaran untuk tampil dalam film tersebut dan tengah mempertimbangkannya secara positif. Jika kesepakatan tercapai, Jeon Jong Seo akan memerankan karakter utama perempuan bernama Lee Ha Yi.
Dochabi merupakan film aksi sejarah yang mengambil latar wilayah perbatasan utara era Joseon. Cerita berpusat pada Tae San, seorang mantan perwira militer yang memilih bersembunyi di pegunungan setelah mengalami berbagai konflik. Kehidupannya berubah ketika ia terlibat dalam sebuah misi besar yang penuh bahaya.
Kim Do Hoon sebelumnya telah dikabarkan menerima tawaran untuk menjadi pemeran utama Tae San. Sementara itu, Lee Joon Gi ditawari peran sebagai sosok antagonis yang akan menjadi lawan utama dalam cerita. Kehadiran keduanya membuat proyek ini semakin menarik perhatian penggemar drama dan film Korea.
Film ini juga menjadi proyek yang dinantikan karena mempertemukan Lee Joon Gi dengan sutradara Ahn Tae Jin, yang sebelumnya dikenal lewat karya seperti The Night Owl. Kolaborasi tersebut semakin menarik karena Ahn Tae Jin pernah terlibat sebagai asisten sutradara dalam film The King and the Clown, salah satu karya yang turut melejitkan nama Lee Joon Gi.
Saat ini, Dochabi masih berada dalam tahap pra-produksi dan direncanakan mulai menjalani proses syuting pada Agustus 2026. Dengan kombinasi aksi sejarah, konflik karakter kuat, serta deretan aktor berbakat, film ini diprediksi menjadi salah satu proyek Korea yang paling dinantikan.
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