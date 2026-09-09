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Aulia Ramadhani
Rabu, 9 September 2026 | 20.57 WIB

Mun Ka Young dan Cha Eun Woo akan Beradu Akting dalam Drama Baru Seorabeol Knife

Mun Ka Young dan Cha Eun Woo. Sumber foto: Soompi - Image

Mun Ka Young dan Cha Eun Woo. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Tahukah kamu, aktris Korea Mun Ka Young telah ditawari peran utama dalam drama tvN mendatang berjudul Seorabeol Knife (judul literal).

Dilansir dari Soompi, Rabu (9/9),  Mun Ka Young mungkin akan kembali beradu akting dengan Cha Eun Woo di drama ini.

Kemudian agensi Mun Ka Young, Fantagio, menyatakan, “Dia telah menerima tawaran untuk membintangi drama baruSeorabeol Knife’ dan saat ini sedang mempertimbangkannya.”

Seorabeol Knife adalah drama romansa bertema kuliner yang mengisahkan tentang seorang koki Italia yang dijuluki godaan Mediterania.

Kemudian  ada seorang putri yang ditakdirkan menjadi matahari bagi Seorabeol, kisahnya mengikuti perjalanan pemilik sekaligus kepala koki restoran berbintang satu Michelin ke era Silla setelah mengikuti ramalan berusia 1.000 tahun.

Di sana, ia bertemu dengan seorang putri pencinta kuliner yang memiliki standar tinggi dan merupakan satu-satunya anggota keluarga kerajaan berstatus seonggol (kelas sosial tertinggi di zaman Silla).

Mun Ka Young dikabarkan mendapat tawaran untuk memerankan Putri Deokyeong, anggota keluarga kerajaan Silla berstatus seonggol yang bermimpi menjadi ratu pertama kerajaan tersebut.

Terlahir dari garis keturunan kerajaan murni, ia dikenal sangat religius dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

Ia memiliki kepekaan luar biasa terhadap dupa dan kuliner, ditambah kemampuan seni kaligrafi dan lukis yang tak tertandingi.

Cha Eun Woo saat ini sedang dalam tahap pembicaraan untuk memerankan koki Italia pemilik restoran berbintang satu Michelin tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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