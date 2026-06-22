Mun Ka Young, Choi Woo Sik, dan Heo Nam Jun Dipastikan Bintangi Drama Baru The Little Mermaid

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JawaPos.com - Mun Ka Young dan Choi Woo Sik Siap Ciptakan Chemistry Baru Lewat The Little Mermaid.

Deretan drama Korea yang paling dinantikan kembali bertambah. Kali ini, The Little Mermaid resmi mengumumkan Mun Ka Young, Choi Woo Sik, dan Heo Nam Jun sebagai pemeran utamanya.

Perpaduan tiga aktor berbakat ini langsung memicu antusiasme penggemar yang sudah tak sabar menyaksikan chemistry mereka di layar kaca.

Tak sekadar mengadaptasi dongeng legendaris, The Little Mermaid akan menyajikan kisah yang dikemas dengan perspektif baru.

Drama ini menawarkan romansa yang lebih dewasa, emosional, dan sarat makna tentang cinta, pengorbanan, serta perjalanan menemukan jati diri.

Menghadirkan Kisah yang Lebih Segar dari Dongeng Klasik

Alih-alih mengulang cerita yang sudah dikenal, The Little Mermaid menghadirkan interpretasi modern yang memadukan romansa, konflik emosional, dan perjalanan hidup para karakternya.

Penonton akan diajak menyelami kisah yang penuh pilihan sulit, pertemuan tak terduga, hingga hubungan yang perlahan mengubah hidup masing-masing tokoh.

Karakter yang Siap Menghidupkan Cerita

Mun Ka Young dipercaya memerankan sosok perempuan yang tampak tegar, tetapi menyimpan luka dan kerinduan yang belum terselesaikan.

Di sisi lain, Choi Woo Sik hadir sebagai pria dengan kehangatan yang perlahan mengubah cara sang tokoh utama memandang hidup dan cinta.

Sementara itu, Heo Nam Jun akan memainkan karakter penting yang menjadi bagian dari perjalanan emosional keduanya.

Kehadirannya diprediksi akan memperkaya alur cerita sekaligus menghadirkan konflik yang membuat kisah semakin menarik.

Berpotensi Jadi Drama Romantis Favorit Tahun Ini

Dengan jajaran pemain papan atas dan premis yang menawarkan sentuhan baru, The Little Mermaid digadang-gadang menjadi salah satu drama romantis yang paling dinantikan.

Chemistry antara Mun Ka Young dan Choi Woo Sik, ditambah pesona Heo Nam Jun, menjadi kombinasi yang membuat ekspektasi penonton semakin tinggi.

Meski jadwal penayangannya masih menunggu pengumuman resmi, kehadiran The Little Mermaid sudah berhasil mencuri perhatian sejak awal.

Para penggemar kini menantikan potret perdana para pemain, pembacaan naskah, hingga teaser yang akan mengungkap sekilas keajaiban kisah cinta dalam drama ini.