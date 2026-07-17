D.O. EXO Dikabarkan Bintangi Drama Zombie Baru, Angkat Kisah Penuh Harapan 

JawaPos.com – Kabar gembira dari Doh Kyung Soo alias D.O. EXO. Dilansir dari soompi (16/7), Doh Kyung Soo mendapat tawaran untuk membintangi drama baru bertajuk We Are the Zombie, sebuah drama komedi hangat dengan latar dunia yang dilanda wabah misterius.

Agensi Blitzway Entertainment memberikan respons singkat. Pihak agensi menyatakan bahwa We Are the Zombie merupakan salah satu proyek yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh sang aktor, sehingga belum ada keputusan final terkait keterlibatannya.

Diadaptasi dari webtoon, We Are the Zombie mengambil latar sebuah pusat perbelanjaan besar yang ditutup akibat penyebaran virus misterius.

Alih-alih berfokus pada pertarungan melawan zombie, drama ini akan mengangkat kehidupan sehari-hari para penyintas yang terjebak di dalam mal, dengan tema pemulihan, harapan, dan hubungan antarmanusia.

Jika menerima tawaran tersebut, Doh Kyung Soo akan memerankan Kim In Jong, seorang pemuda yang tanpa sengaja terjebak dalam insiden zombie saat mengunjungi pusat perbelanjaan bersama teman-temannya.

Karakter ini dikenal sebagai sosok yang telah mencoba berbagai pekerjaan paruh waktu untuk bertahan hidup.

Meski membenci pekerjaan yang merepotkan, Kim In Jong memiliki sisi hangat yang menjadi daya tarik utamanya.

Sebelumnya, Doh Kyung Soo sukses mencuri perhatian lewat perannya sebagai villain Ahn Yo Han dalam serial Disney+ The Manipulated.

Saat ini ia juga aktif menghibur penonton melalui program varietas tvN GBRB: Farm Operation serta telah mengonfirmasi comeback solo yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.

Apabila bergabung, We Are the Zombie akan menjadi proyek drama terbaru Doh Kyung Soo yang menampilkan sisi berbeda dari kemampuan aktingnya.

Perpaduan komedi, kisah penyintas, dan pesan tentang harapan pun membuat drama ini menjadi salah satu proyek yang paling dinantikan para pencinta drama Korea.