Drama Human X Gumiho Siap Tayang, Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook Dipertemukan dalam Romansa Fantasi

ji chang wook, jun ji hyun, hwang in youp (x @hallyuforums)
JawaPos.com – Drama Human X Gumiho menjadi salah satu serial yang paling dinantikan pada 2026. Bergenre komedi romantis, fantasi, dan drama, serial ini mempertemukan dua bintang papan atas Korea Selatan, Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook, dalam kisah unik yang memadukan dunia manusia dengan makhluk mitologi.
Berdasarkan informasi di IMDb, Human X Gumiho mengisahkan pertemuan antara sosok misterius yang mampu merasuki manusia dengan seorang manusia yang justru memiliki kemampuan menarik perhatian para makhluk supranatural. Keduanya dipertemukan oleh takdir, memulai kisah penuh misteri, romansa, dan konflik yang tak terduga.
Jun Ji Hyun berperan sebagai Koo Ja Hong, sementara Ji Chang Wook memerankan Choi Seok. Drama ini juga dibintangi oleh Hwang In Youp, yang semakin menambah antusias para penggemar.
Di balik layar, Human X Gumiho disutradarai oleh Kim Jung Shik dengan naskah yang ditulis oleh Im Mea Ri.
Serial ini diproduksi oleh Haijieum Studio dan SLL, dua rumah produksi yang dikenal menghadirkan berbagai drama Korea populer.
Human X Gumiho dijadwalkan tayang pada 2026 dan berasal dari Korea Selatan dengan bahasa utama Korea.
Meski detail mengenai jumlah episode maupun jadwal penayangan resminya belum diumumkan di laman IMDb, kehadiran kombinasi genre fantasi-romantis serta deretan aktor ternama membuat drama ini telah menarik perhatian para penggemar K-drama sejak awal pengumumannya.
Dengan menggabungkan legenda gumiho, unsur supranatural, dan kisah cinta yang dipenuhi takdir, Human X Gumiho diprediksi menjadi salah satu drama Korea fantasi yang paling dinanti pada tahun 2026.
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