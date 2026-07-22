Aktris Godzilla vs. Kong Kaylee Hottle Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Mobil

kylee hottle (pinterest @tony toranza)
JawaPos.com – Aktris muda Kaylee Hottle, yang dikenal lewat perannya sebagai Jia dalam film Godzilla vs. Kong, dilaporkan meninggal dunia pada usia 18 tahun setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Maryland, Amerika Serikat.
Mengutip laporan media hiburan Amerika Page Six, kecelakaan terjadi pada dini hari 22 Juli sekitar pukul 03.00 waktu setempat di kawasan Ijamsville, Maryland.
Menurut keterangan Frederick County Sheriff's Office, mobil Honda Accord tahun 1995 yang ditumpangi Kaylee keluar dari jalur sebelum menabrak gorong-gorong di sisi jalan. Polisi menduga kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi sehingga kehilangan kendali.
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Dilansir dari The Chosun, di dalam mobil terdapat seorang pengemudi berusia 19 tahun dan dua penumpang, termasuk Kaylee Hottle.
Pengemudi mengalami luka yang tidak mengancam jiwa dan dilarikan ke rumah sakit, sementara satu penumpang lainnya menolak mendapatkan perawatan medis.
Kaylee sempat dibawa ke pusat trauma terdekat, tetapi nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut.
Kesedihan mendalam dirasakan oleh ayah Kaylee, Joshua Hottle. Berdasarkan laporan TMZ, Joshua yang saat itu berada di Texas menerima kabar duka tersebut dan menyampaikan melalui bahasa isyarat bahwa putrinya mengalami henti jantung saat dalam perjalanan menuju rumah sakit.
Ia juga mengungkapkan kesedihannya dengan menulis bahwa dirinya harus menaiki pesawat yang tidak pernah ingin ia naiki seumur hidup demi membawa putrinya pulang.
Lahir di Georgia dan dibesarkan di Austin, Texas, Kaylee Hottle merupakan penyandang tuli yang bersekolah di Texas School for the Deaf.
Ia memulai karier di dunia hiburan pada usia sembilan tahun lewat iklan aplikasi pesan video untuk komunitas tunarungu.
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