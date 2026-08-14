“Godzilla” Nissan Skyline GT-R BNR34 Jadi Hot Wheels Terbaru, Bawa Identitas Indonesia

Nissan Skyline GT-R V-Spec II BNR34 skala 1:1. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Nissan Skyline GT-R V-Spec II BNR34 atau yang dikenal sebagai “Godzilla” menjadi Hot Wheels Convention Car 2026. Menariknya, edisi Indonesia hadir dengan kemasan yang mengusung motif Batik dan akan menjadi bagian dari Hot Wheels Collectors Convention 2026 di IMX 2026.
Terkait hal ini Mattel, Inc. resmi mengumumkan kehadiran Hot Wheels Collectors Convention 2026 di Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026. Acara tersebut berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 di Hall 1, 2, dan 3 ICE BSD City, Tangerang.
Sebelum acara utama, masyarakat dapat melihat langsung Nissan Skyline GT-R V-Spec II BNR34 dalam ukuran 1:1 melalui Pre-Event Hot Wheels Indonesia Collectors Convention 2026.
Kegiatan ini berlangsung pada 14-30 Agustus 2026 di Atrium Bintaro Jaya Xchange Mall 2, Tangerang Selatan. Kehadiran mobil tersebut menjadi bagian dari pengenalan Hot Wheels Convention Car 2026 sekaligus menyapa komunitas dan kolektor Hot Wheels di Indonesia.
Hot Wheels Convention Car merupakan agenda Hot Wheels Asia Pasifik yang hadir secara terbatas di enam negara, yakni Indonesia, Malaysia, Australia, Filipina, China, dan Singapura.
Model mobil yang digunakan sama, tetapi setiap negara memiliki desain blister berbeda sesuai identitas masing-masing. Untuk Indonesia, Mattel memberikan sentuhan motif Batik pada kemasan.
Selain itu, Nissan Skyline GT-R BNR34 ditampilkan dengan sudut 3/4 bagian depan. Perbedaan desain tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi kolektor yang ingin mengumpulkan Convention Car dari berbagai negara.
Untuk edisi Indonesia, tersedia dua varian posisi mobil, yaitu Right Facing dan Left Facing.
Hot Wheels Convention Car 2026 dapat diperoleh dalam rangkaian Hot Wheels Collectors Convention Dinner pada 8 Oktober di Hotel Trembesi BSD dan selama IMX 2026 pada 9-11 Oktober.
Khusus di IMX, pengunjung dengan transaksi minimal Rp1 juta mendapatkan satu kesempatan untuk membeli Convention Car.
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