Nippon TV, TBS, dan BEAJ Pimpin Konferensi TIFFCOM 2026 di Tokyo 

JawaPos.com – TIFFCOM 2026 menyebutkan jajaran konferensi untuk edisi tahun ini. Pasar konten yang terafiliasi dengan Tokyo International Film Festival tersebut akan berlangsung pada 28–30 Oktober 2026 di Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center HAMAMATSUCHO-KAN, dengan fokus pada film, televisi, animasi, IP, hingga peluang kerja sama internasional.
Tiga nama besar dari industri penyiaran Jepang, yakni Nippon Television Network Corporation (Nippon TV), TBS Holdings, dan Broadcast Program Export Association of Japan (BEAJ), menjadi bagian dari gelombang pertama konferensi.
Ketiganya akan membawa pembahasan mengenai bagaimana konten Jepang dapat berkembang melampaui pasar domestik dan menjangkau audiens internasional melalui strategi IP, kolaborasi, serta berbagai model bisnis baru.
Nippon TV akan menggelar sesi berjudul “Nippon TV's Journey to Becoming a Global Content Powerhouse” yang membahas ekspansi melalui produksi bersama, pembangunan fandom, AI, hingga pengembangan anime dan character IP.
Salah satu studi kasus yang dibawa adalah Merry Berry Love, drama hasil kerja sama Nippon TV dan CJ ENM Japan. Mereka juga akan memperkenalkan AiDi, solusi video berbasis AI, sebagai bagian dari ambisi perusahaan membangun konsep “Global IP Studio”.
Selain itu, TBS menghadirkan sesi “TBS Global Strategy in Action: From Partnership with Hollywood’s Legendary Entertainment to Expanding SASUKE Worldwide”.
Pembahasannya mencakup kerja sama dengan Legendary Entertainment, pembentukan StudioMonowa bersama CJ ENM dan U-NEXT HOLDINGS, serta ekspansi format SASUKE/NINJA WARRIOR.
TBS juga akan membicarakan KASSO, format kompetisi skateboard yang dikembangkan sebagai bagian dari ekspansi konten lintas platform. Informasi mengenai rangkaian konferensi tersebut dilaporkan oleh Variety.
BEAJ turut menghadirkan sesi khusus bertajuk “Japan's IP Frontier 2026: Beyond Broadcasting” yang menyoroti bagaimana perusahaan penyiaran Jepang memperluas IP mereka ke bisnis baru dan pasar internasional.
Fuji Television akan membahas pengembangan Run for Money menjadi hiburan VR berbasis lokasi, sementara San-in Chuo Television dan Hokkaido Television Broadcasting akan memaparkan strategi membawa konten lokal Jepang ke audiens global.
Dengan tema yang semakin luas, TIFFCOM 2026 tidak hanya menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual konten, tetapi juga ruang untuk melihat arah baru industri hiburan Jepang.
Strategi global, pemanfaatan AI, pengembangan IP, hingga ekspansi format populer seperti SASUKE menunjukkan bagaimana perusahaan Jepang tengah mencari cara baru agar karya mereka memiliki daya tarik yang lebih kuat di pasar internasional.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa