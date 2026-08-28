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Abdul Rahman
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 02.10 WIB

Selama Ini Dirahasiakan, Rumah Mewah Kim Jaejoong dengan Fasilitas Lift di Tokyo Akhirnya Terungkap

Kim Jaejoong. (Allkpop) - Image

Kim Jaejoong. (Allkpop)

JawaPos.com - Kim Jaejoong akhirnya bersedia membuka rumahnya di Tokyo, Jepang, untuk terekspos ke publik setelah 23 tahun berkarier di industri hiburan. Hunian yang selama ini tidak pernah diperlihatkan tersebut akhirnya terungkap dalam program KBS 2TV Stars' Top Recipe at Fun-Staurant atau Fun-Staurant yang tayang pada 27 Agustus 2026.

Rumah tersebut langsung mencuri perhatian karena memiliki ukuran yang luas, langit-langit tinggi, serta lift di dalam rumah. Kim Jaejoong diketahui telah menempati hunian tersebut selama sekitar tiga tahun belakangan. 

Ia menjelaskan bahwa rumah tersebut sebelumnya merupakan bangunan baru yang kemudian ditinggalkan pemiliknya karena harus pindah ke luar negeri. Kim Jaejoong pun kemudian menjadi pemilik atas rumah tersebut.

Kehadiran lift menjadi salah satu detail yang paling membuat para pengisi acara Fun-Staurant terkejut. Selain itu, rumah Kim Jaejoong juga memiliki tangga berbahan kayu, ruang keluarga dengan plafon tinggi, serta area dapur terbuka yang cukup luas. 

Hunian tersebut memperlihatkan sisi lain kehidupan sang penyanyi yang selama ini lebih dikenal lewat aktivitasnya di panggung dan layar kaca.

Menariknya, kemewahan rumah tersebut justru berbanding terbalik dengan kebiasaan Kim Jaejoong dalam mengelola kebutuhan sehari-hari. 

Dilansir dari Allkpop, meski tinggal di rumah besar dengan fasilitas lengkap, ia tetap dikenal teliti ketika berbelanja kebutuhan dapur dan tidak segan memburu produk yang sedang mendapatkan potongan harga.

Kebiasaan hemat itu terlihat ketika Kim Jaejoong menunjukkan brosur penjualan supermarket yang berisi berbagai bahan makanan dengan harga lebih murah. 

Ia tampak antusias membandingkan harga dan memilih produk yang menurutnya paling menguntungkan. Sikap tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian penonton karena memperlihatkan gaya hidupnya yang jauh dari kesan berlebihan.

Editor: Abdul Rahman
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