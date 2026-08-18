Api Asian Games 2026 Dinyalakan di Tokyo, Estafet Obor Segera Dimulai

JawaPos.com - Api Asian Games 2026 resmi dinyalakan di Tokyo, Selasa (18/8), sekitar sebulan sebelum pesta olahraga terbesar di Asia itu dibuka di Jepang.

Sprinter Yoshihide Kiryu menggunakan api dari kaldron untuk menyalakan obor di Stadion Nasional Tokyo, yang juga dikenal sebagai MUFG Stadium.

Kiryu merupakan anggota tim Jepang untuk Asian Games dan peraih medali perak estafet 4x100 meter putra pada Olimpiade Rio 2016. Dia akan menjadi salah satu pembawa api dalam rangkaian estafet menuju penyelenggaraan Asian Games.

"Saya akan membawa api yang dipercayakan kepada kami dan berlari dengan cara yang dapat memberikan semangat kepada generasi berikutnya," kata Kiryu.

Kaldron yang digunakan dalam upacara tersebut memiliki nilai sejarah. Benda itu sebelumnya digunakan pada Asian Games 1958 dan Olimpiade Tokyo 1964.

Gubernur Prefektur Aichi Hideaki Omura turut menghadiri upacara tersebut. Aichi akan menjadi lokasi utama penyelenggaraan berbagai pertandingan Asian Games 2026. "Kami berharap dapat menegaskan kembali persatuan dan perdamaian Asia melalui olahraga," ujar Omura yang juga menjabat ketua panitia penyelenggara Asian Games.

Upacara serupa akan digelar di Taman Perdamaian Hiroshima pada Kamis (20/8). Lokasi tersebut menjadi tempat peringatan pengeboman atom Amerika Serikat pada 1945. Hiroshima sendiri pernah menjadi tuan rumah Asian Games pada 1994.

Api dari kedua upacara tersebut akan digabungkan di Nagoya, ibu kota Prefektur Aichi, pada Sabtu (22/8). Setelah itu, estafet obor dimulai dengan peraih tiga medali emas Olimpiade dari cabang gulat putri, Saori Yoshida, sebagai pelari pertama.

Estafet akan berlangsung melintasi berbagai wilayah di Aichi hingga pembukaan Asian Games pada 19 September.